後疫時代，宅經濟發燒！新光投信董事長劉坤錫30日指出，去年底原本還在研擬推出「低波動高成長」的商品，但2020年初疫情爆發後，立即掌握住宅經濟趨勢，也順勢搶發宅經濟基金，他強調，不必怕股價漲高，只要有新的商機就能再創新高，展望全球電商營收成長至2023年都將有二位數成長，相關類股成長動能看好。

展望2020年下半年，劉坤錫用四字形容「有驚無險」。儘管IMF再度下修全球經濟成長到-4.9％，未來全球市場持續高波動，加上新冠肺炎疫情二次爆發，但他認為，現在全球已有抗疫經驗，市場反應也頓化，因此會是「有驚無險」。

由於南美洲、非洲疫情爆發，劉坤錫指出，目前宜避開新興市場債券，未來主權債表現空間小、公司債比較有空間，而高收債優於投資級債，下半年則股債皆有機會，只是要掌握好時機點。

新光投信與東方線上合作6月30日發布宅經濟趨勢大解析，根據東方線上調查資料顯示，疫情期間，家是唯一安心的場所，帶動民眾宅居行為，新光投信研究發現，疫情下消費活動，除宅經濟爆發外，疫後全球將出現4大新常態，將有更多宅經濟受惠股票「疫」軍突起，股價「疫」鳴驚人，新光投信看好宅經濟初露鋒芒，將募集國內第一檔「新光全球宅經濟基金」，7月6日正式開賣。

新光投信6月30日舉辦「宅經濟趨勢」「宅投資商機」論壇，新光全球宅經濟基金經理人孫光政表示，宅經濟是全球化新趨勢，宅經濟浪潮下，全球將出現4大「新常態」，包括：1.宅工作轉型雲化；2.宅生活服務深化；3.宅娛樂多角進化；以及4.宅學習平台優化等，使宅經濟成為未來趨勢的投資主題，不僅引爆全球投資機會，更深具長期成長潛力。

孫光政認為，宅經濟反映企業數位化商機，營運前景值得期待，尤其是贏家企業，創新商業模式出線，更讓股價增添成長動能，從指數表現來看，今年以來宅經濟相關產業指數報酬表現再展雄風，長線報酬更是驚人，顯示宅經濟不再只是短期社會現象，而是形塑未來幾10年後的長期大趨勢，投資人若透過基金投資團隊超前部署，持續佈局相關宅經濟基金，或採定期定額方式投資，更能掌握宅經濟股票長線成長潛力。

(工商 )