美琪瑪（4721）30日舉行股東會，通過配息2.44元，美琪瑪董事長嚴隆財表示，最壞時候過去了，未來鎖定高附加價值、高毛利的產品發展，金屬價格波動已較穩定，加上調整產品原料配置，5月營收衰退幅度已較前四月大幅收歛，下半年若金屬價格持穩，營收年增率有望持穩、甚至好轉。

去年因國際商品市場價格波動劇烈，全年反向走跌，美琪瑪的主要原料鈷金屬從2018年的每磅37.3美元，跌至每磅17.3美元，價格下跌53%，導致美琪瑪營收33.14億元、衰退33%，不過存貨控制得宜，獲利2.19億元、僅衰退10%，今年全球因新冠肺炎籠罩，供應鏈斷鏈疑慮下，挑戰仍大，美琪瑪預估，今年全年銷售量約20,785噸。

美琪瑪以氧化觸媒PTA與電池材料相關原料二大類產品為主，相較於PTA市場需求穩定，具成長題材的電池材料相關原料，預估今年仍將占營收比重的五成以上。

美琪瑪表示，金屬價格仍是影響美琪瑪營收的主要關鍵，今年以來鈷價仍持續下跌，目前約每磅約14美元，今年的跌幅也有一成多，目前電池需求漸漸轉向以運用較廣的「高鎳化」產品成為市場趨勢，加上鎳價格波動較小，目前約每公斤約20美元，因此未來也會轉向開發以鎳為主的產品運用。

美琪瑪去年起投入研發可運用於電子業、以鈷、鎳為原料的新產品，擁有高毛利、高附加值的特性，因應訂單需求產能漸增加，明年可望量產，也將提供美琪瑪潛在業績成長的動能。

(工商 )