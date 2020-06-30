繼1998年《齊跡》、2012《飆》之後，任賢齊宣布即將在9月19號於台北國際會議中心再次舉辦大型演唱會！這次演唱會《齊跡2020任賢齊演唱會 台北站》不僅名稱取自他1998年首場演唱會，就連場地也跟當年一樣，任賢齊解釋，這裡是他當年第一個站上的大舞台，有著不一樣的革命情感，因此即將重回老地方讓他既興奮又期待，他也透露這次將透過舞台設計呼應他當年的個人首場大型個唱，帶大家重溫腦海中的許多畫面。

談到歌單該如何安排，任賢齊坦言他非常苦惱。在演唱會長度有限但膾炙人口的歌曲太多的狀況下，他深怕漏了哪一首歌會造成遺憾，為此他也還在考慮是否該開放歌迷點歌。談到先前在巡迴中，歌迷對主打、非主打歌一樣瞭若指掌、甚至在台下跟著他一起大合唱，讓他記憶深刻、非常感動，這些歌就像是他跟歌迷間的共同回憶，陪伴著彼此成長！任賢齊也提到他很好奇這次會不會有當年第一場演唱會的觀眾跟著他重回舊地，他期待歌迷們能現身跟他分享一路上的心情故事。

任賢齊先前為了電影《跑馬》增重26公斤，不僅在行動上很吃力，體力跟肺活量都受到影響，如今電影拍攝計畫中斷，為了回歸樂壇並帶來難忘的演出，他近來也積極鍛鍊體能，承諾將讓自己回到「清爽」的體態！

他近期除了準備演唱會外，也力挺家鄉彰化田中的馬拉松宣傳外，更加入大甲媽祖遶境隊伍，隊伍中的人群看到大明星現身莫不驚喜萬分！運動員出身的任賢齊也充滿著挑戰的精神，希望接下來能一一完成人生清單上的夢想，像是爬聖母峰、在錢塘江衝浪，以及陸續發表先前的創作。

除了2019年繼棒球賽代表歌曲〈再出發〉後，再度為第二屆世界12強棒球錦標賽寫下的〈英雄降臨〉，上週公開的新單曲〈想你啦〉，則是任賢齊與樂迷的共同創作。這首歌是在任賢齊重返熱浪島拍攝節目時有感而發所寫下的，希望藉由這首歌喚醒大家心裡所思念的那個人。由於當時正值節目拍攝期間，他先寫好副歌就先放到社群上與歌迷分享，沒想到大家的迴響非常熱烈，甚至引發許多網友投稿，因此他特地挑選了兩組歌迷朋友的歌詞與他的創作結合，MV更挑選在田中的金黃稻海中拍攝、美不勝收！任賢齊感性地說，今年受疫情影響，30幾場演唱會皆因此取消或延宕，讓他更加思念好久不見的歌迷朋友，希望這次透過《齊跡2020任賢齊演唱會 台北站》，能讓他與台灣的朋友再次聚首！

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「齊跡2020 任賢齊演唱會 台北站」9月19日舉行。（「KKLIVE」提供）

「齊跡2020 任賢齊演唱會 台北站」9月19日舉行。（「KKLIVE」提供）

(中時 )