繼桃園、台北、新北「青春山海線」之後，已擁有超過 55 萬註冊用戶的 GoShare 移動共享服務今 (30) 日於台南登場，持續擴展服務版圖！

GoShare 協同 Powered by Gogoro Network (PBGN) 智慧電動車聯盟成員 —— 宏佳騰智慧電車共同投入台南移動共享市場。全台所有「GoShare 隨借隨還」服務車款起跳價半價，於台南借還車就有加碼騎乘金回饋，GoShare 更入鄉隨俗，為素有「美食之都」與「文化重鎮」稱號的府城量身訂製美食地圖，網羅 35 家必吃經典台菜、特色咖啡廳與風格旅宿，並送上 GoShare 用戶專屬特約店家優惠，吸引粉絲即刻 Go NOW，遍嚐新舊交織的純正台南味，發現在地生活之美！

GoShare 展開「Go Together, Share Everywhere」策略佈局，攜手首位加入「Explore with GoShare 全球願景夥伴聯盟」的 PBGN 智慧電動車聯盟成員 —— 宏佳騰智慧電車，結合「端至端」軟硬體整合優勢與在地企業夥伴的服務經驗，首波將於台南都會區共投放 200 台車輛，祭出輕巧時尚的 Gogoro VIVA、性能優越的 Gogoro 2、舒適有型的 Aeonmotor Ai-1 Comfort 三種車款，打造因地制宜、創新多元的移動體驗。

最會玩又貼近生活的 GoShare，特別推出一系列從線上到線下的「台南 Go NOW」活動與好康，不但有用戶熟悉的騎乘金、刷卡回饋、開廂好禮，還有耳目一新的美食地圖網站和 IG 遊戲濾鏡，讓 GoShare 成為全方位的最佳玩伴。

Go NOW 騎乘好康

歡慶台南服務上線，6 月 30 日至 7 月 3 日，全台「GoShare 隨借隨還」服務車款起跳價 - 前 6 分鐘均享半價優惠，不限次數。6 月 30 日至 7 月 31 日，凡完成有效騎乘且車輛借還地均於台南服務範圍內，即可獲得 $20 元騎乘金優惠券一張，每位用戶累計最高可獲得總價值 $100 元騎乘金優惠券。第一位捕捉到 Ai-1 Comfort 車款並完成有效租借的用戶，還能連續 30 天，每天獲得價值 $100 元的騎乘金優惠券兩張。

6 月 30 日至 7 月 13 日，使用兆豐銀行信用卡 (含 VISA 金融卡) 支付 GoShare 騎乘費用，即享 50% 現金回饋；使用指定 Gogoro 聯名卡再加碼 10% 現金回饋。活動期間每正卡戶累積回饋上限 NT$100。7 月 1 日至 7 月 31 日，以滙豐銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用，完成指定騎乘次數最高可獲得 $60 元刷卡金回饋，騎越多，賺越多。

Play NOW 不眨眼獎金挑戰

6 月 30 日至 7 月 8 日，在 IG 體驗【台南 Go NOW 不眨眼挑戰】遊戲濾鏡，截圖並將最終挑戰秒數畫面上傳至個人 IG 公開帳號之限時動態，同時標記 @goshare.official，即符合挑戰資格。活動期間，每日秒數最高紀錄保持人可獲得總價值 $1,000 元騎乘金優惠券，活動期間最高紀錄保持人可獲得總價值 $10,000 元騎乘金優惠券。

Eat NOW 美食地圖

6 月 30 日至 8 月 31 日，GoShare 獻上台南專屬美食地圖，精選 35 家在地激推私房美食、創意咖啡甜點與設計旅店，從清甜的牛肉湯、鹹香的碗粿，到鮮甜的虱目魚粥、綿密的杏仁豆腐冰，再到隱藏於古都巷弄的精品咖啡、讓老宅煥發新生的小眾民宿，騎乘 GoShare 都能輕鬆抵達，一次滿足味蕾與生活品味。

GoShare 用戶可至美食地圖上的特約店家取得限量騎乘金優惠券兌換序號，還可在指定店家獲得額外優惠或小禮。

6 月 30 日至 7 月 31 日，在每日 12:00~13:00 及 18:00~19:00 的用餐時刻，打開美食地圖網頁即可取得限量騎乘金優惠券兌換序號。

Unbox NOW騎享小禮

6 月 30 日至 7 月 31 日，騎乘 「GoShare 隨借隨還」服務車款，開廂即有機會獲得 Go NOW 全新限定貼紙組。6 月 30 日至 7 月 31 日，累計騎乘「GoShare 隨借隨還」服務車款次數前 300 名之用戶，即可獲得「超萌電池狗行李吊牌」一組。

(科技)