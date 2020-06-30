新竹縣政府教育處6月30日邀請新竹縣議員、竹北市民代表，參與「新竹縣竹北市學區畫分諮詢會議」。（莊旻靜攝）

新竹縣政府教育處近日因竹北市學區畫分、總量管制入學辦法引發爭議，由於擬定7月2日公告學區劃分草案，教育處6月30日上午邀請縣議員、竹北市民代表舉辦諮詢會議，講解畫分草案內容，除了5個國小未調整外，各國中、小均有調整，即使在重新劃分後，部分學校在111學年度後仍出現爆滿狀況。草案公告後，教育處將於7月7、8日晚間7點在新竹縣體育場舉辦對外說明會。

竹北市學區畫分草案擬於7月2日公告，會再召開兩次說明會，並於8月底前正式公告，縣議員連郁婷、蔡志環、林增堂等人，在提問時均質疑學校量體、學區畫分的依據，甚至草案公告前均尚未提供民意代表相關資料，縣議員吳旭智也說，有市民抓網路資料分析，不知教育處是否有參考並回應？

教育處長楊郡慈則說明，學區畫分草案有委託台中教育大學協助設計，相關資料會後會再提供給議員，至於民眾有陳情、疑慮，均有回應，學校量體計算方式，國小部分是以設校時的量體，國中則有現行量體作為修正。

國小部分僅麻園、新港、鳳岡、豐田、竹北未調整，文小一（嘉豐國小）學區暫定為中興里3至9鄰、中興里13鄰、東平里6、9、11至13、15、16鄰，及東興里35至52鄰；新社國小學區大眉里7至8鄰原為松林國小學區，草案內則為新社國小學區。

依據此草案，111學年度學區重新畫分，東興、十興、興隆、安興、六家國小學生人數仍會超過量體，東興國中至115學年度，預估新生人數仍比量體多100多名，成功國中也仍超出量體70名。

成功國中取消共同學區，重新畫分後學區為鹿場里1至29鄰、斗崙里1至16、25至39鄰，預計於111學年度招生的文中六（勝利國中）學區則為十興里、北興里、竹北里1、2、4至8鄰、泰和里1至2鄰、興安里1至12鄰。

儘管學區重新畫分，依據量體及預計新生人數，東興國中、成功國中至115學年度止，依舊無法容納所有學生。楊郡慈在會議中也表示，計畫在成功國中內新建25間教室的校舍，預計1個學年可增至18班以因應。

楊郡慈也解釋，學生人口數預計還計算了該里人口成長率，今年國中新生報到率9成、轉介報率也達8成，目前也積極爭取興建文中二，解決東興國中學區人口新生數爆滿問題。

蔡志環也質疑，她在議會臨時會也提案向教育處要資料，教育處卻遲遲未回覆，且總量管制辦法仍未修訂出爐，質疑教育處計算新生數方式有可能失準。連郁婷也提問，民眾陳情部分教育處是否要採納，「有什麼作為依據？」林增堂更因教育處未提供畫分依據、基本資料，直言「妳頭埋起來幹就對了！」

教育處6月30日也公告校長遴選名單，成功國中由原寶山國中校長陳雯玲接任，寶山國中則由原新埔國中校長吳秉叡接任、新埔國中由原精華國中校長何美慧接任、東興國中由原自強國中校長林健接任、自強國中則由原博愛國中校長朱紋綉接任、博愛國中由原關西國中校長郭雅玲接任、關西國中則由原東興國中校長謝鳳香接任，仁愛國中校長詹培莉、二重國中校長陳美君、北埔國中校長廖雪華、員東國中校長范素惠、石光國中校長張君豪均連任，文中六（勝利國中）籌備處則由原成功國中校長黃增新接任。

(中時 )