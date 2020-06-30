台南市麻豆國中自造教育及科技中心30日舉行揭牌儀式。（台南市麻豆國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆國中自造教育及科技中心30日舉行揭牌儀式，展出學生作品。（台南市麻豆國中提供／劉秀芬台南傳真）

因應108新課綱科技領域之推動，學習重點著重在運算思維與設計思考，提升學生知識整合及運用科技能力，台南市教育局規畫成立8所自造教育及科技中心，位於麻豆國中的「麻豆自造教育及科技中心」30日舉行中心揭牌典禮。

麻豆國中校長蔡淑芬表示，麻豆國中盤點學校空間、設備資源、師資及課程，耗費兩年時間申請設立，終於在108學年度通過教育部審核設立「麻豆自造教育及科技中心」，獲得500萬的經費建置「創新實作教室」、「新興科技教室」。

「麻豆自造教育及科技中心」以推動大曾文區科技教育為核心目標，透過課程教學示範與設備資源分享，系統性培養學生科技素養，以「創新實作」、「數位自造」、「運算思維」為課程主軸，國小階段以生活應用與體驗為主，國中階段則以創意設計與專題製作為訴求。

蔡淑芬表示，中心透過課程共備共同研發課程模組教案，辦理各項教師增能研習協助種子教師發展科技課程，辦理學生探索體驗活動。108學年度已經開發6件課程模組，完成19場次師資培訓增能研習，辦理學生探索體驗活動21場次、營隊活動10場次、成果展示7場次，今年暑假還將舉辦科技探索營隊。

蔡淑芬說，108新課綱增加「科技」領域，課程強調動手做到跨學科知識整合，未來麻豆自造教育及科技中心，將致力於大曾文區科技教育紮根，協助區域內國中小落實科技領域教學，培養學生成為自主學習、具問題解決能力與終身學習者之未來人才。

(中時 )