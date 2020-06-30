台灣夜市遠近馳名，堪稱台灣最具代表性的特色文化之一，然而夜市一直給人髒亂的印象，環保署於今年7月推行「一縣市一環保夜市」計畫，目前選定22處全國示範環保夜市，打造「減塑、低碳、清新」的環保夜市或商圈。

環保署今(30)日公布「全國示範環保夜市」名單，各直轄市、縣(市)擇定轄內一處示範夜市或商圈，全國共選定22處，推動使用重複清洗餐具、落實垃圾分類、裝設油煙防制設備、改善餐飲污水排放，以及環境與公廁清潔等具體措施，整合夜市整潔、減少一次性餐具及油煙排放，配合環署補助方案，希望能翻轉夜市髒亂形象。

環保署副署長沈志修表示，在疫情衝擊夜市生意時，環保署藉此機會進行空氣、水、廢棄物及環境清潔等全面的環保改善，要給台灣「減塑、低碳、清新」的新夜市文化。

環保署廢管處長賴瑩瑩指出，為鼓勵夜市攤商改用重複清洗餐具，若消費者自備餐具，可提供折價、贈送餐飲等優惠；另外垃圾分類設施、定時清理垃圾蒐集點也將設置完備，讓夜市滿地垃圾的現象可以解決。

賴瑩瑩進一步指出，若配合前述的環保改善工作，所在地環保局將核發攤商「環保攤商標章」供消費者識別，並鼓勵消費者至取得標章的攤商消費，環保署也將在10至11月將辦理環保夜市評鑑，12月將頒獎給環保績優的夜市「五星級環保夜市商圈」的榮譽。

寧夏夜市理事長林定國說，寧夏夜市在20年前因為環保問題飽受抨擊，經過多年努力改善下，如今在垃圾減量、廚餘回收、環境清潔、廢油污水處理、節能減碳等都有目共睹，也獲得了「五星級」夜市美譽。

環保署表示，為了改善空氣污染問題，環保署也將輔導業者裝設油煙防制設備，或推行「以租代買」租賃補助油煙防制設備，讓商家在推動環保的同時，環保署也能成為有力推手。

(中時 )