緊接中華電(2412)，台灣大今(30)日5G開台，台灣大全力拚建設，3年內建設基地台上看1萬座，總經理林之晨表示，5G衍生出最重要的物聯網應用，電信業將走出傳統獲利思維，非電信營收也將持續成長，將帶動台灣大3年後非電信營收可以上看千億。

林之晨表示，對消費者來說，4G和5G的速度一定要感到差別，一開始會4~5倍，但將時間拉長來看，可能達10倍、甚至20倍，就目標數來說，現在希望3年內5G占比用戶滲透率過半，他強調，台灣現階段的5G手機比較少，目前只有2個品牌，8月會持續增加，屆時整體市場上看逾10款，初期來說，手機的支援還是很重要。

據悉，林之晨所指逾10款，其中有可能包含大陸品牌的手機，但真正狀況還是要看實際主管單位的審核作業。

5G時代會有更多的應用，也會帶動許多加值服務、IoT(物聯網)等，讓電信業走出以往既定以傳輸獲利的範疇，林之晨說，台灣大希望非電信營收可以持續成長，最理想是可以占比過半，但是預計還需要3~5年，也預計台灣大3年後非電信營收可以上看千億。

林之晨表示，以台灣大目前實際測速來說，測到的速度有500M到1G，但是其該數據意義不大，短期內在台灣大大部分地方都測不到這樣的速度。

林之晨表示，台灣大會持續優化網路，比起測速度來說，5G衍伸的應用將更有意義，5G應該走出以往4G、或是3G時代測速度的框架，比起速度，「滲透率」更有意義，主要是因為5G背後最有意義的就是物聯網，滲透率一旦提高，就可以支撐龐大物聯網的應用，「真的不用專注在誰早誰開台幾天」。

另外，董事長蔡明忠也表示，台灣大今年底基地台數量至少4000座、3年內年上看1萬座，換句話說，投入金額上看數百億元。

(時報資訊)