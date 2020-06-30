新竹縣政府文化局力推閱讀，透過「Bookstart悅讀歡樂派」系列活動，鼓勵大小朋友參與。（莊旻靜攝）

新竹縣政府文化局力推閱讀，透過「Bookstart悅讀歡樂派」系列活動，鼓勵大小朋友參與。（莊旻靜攝）

新竹縣政府文化局力推閱讀，透過「Bookstart悅讀歡樂派」系列活動，鼓勵大小朋友參與。（莊旻靜攝）

文化局圖書館同步舉辦Bookstart繪本書展，至7月26日止。（莊旻靜攝）

新竹縣政府文化局今年度閱讀起步走「Bookstart悅讀歡樂派」系列活動，7月5日將正式登場，活動長達近3個月，包含有閱讀禮袋、醫師講座、繪本魔術遊、唱玩音樂故事劇、讀愛家庭甜蜜出擊系列活動等，讓大小朋友在暑假培養閱讀習慣，親子樂共讀。

新竹縣長楊文科重視閱讀，他6月30日在記者會中表示，透過跨領域的合作，使推廣閱讀的方式更加多元，家長陪伴孩子共讀，也能增加語言學習、口語表達及知識探索的興趣與能力。

文化局長田昭容表示，圖書館去年與醫界、民間企業共同合作，推動的閱讀系列活動頗受好評，今年閱讀禮袋則於7月10日起發放，設籍新竹縣、2017年1月1日以後出生幼兒，家長持戶口名簿正本至縣內各圖書館幫幼兒辦理圖書證、借閱3至6本書，即可現場領取閱讀禮袋1份，內有繪本及手冊，數量有限，每人限領1次，兌完為止，文化局圖書館也同步舉辦Bookstart繪本書展，至7月26日止。

親子講座邀請中醫大新竹附設醫院耳鼻喉科暨聽語中心主任王堂權8月2日在竹北市立圖書館、同院的身心科主任王明鈺則在8月23日於竹東鎮立圖書館、眼科部醫師陳韻全9月5日在橫山鄉立圖書館，舉辦專題講座。

7月5日起至9月29日，各鄉鎮圖書館自辦以及文化局邀約風城魔法、滋滋音樂故事屋，分別於周末假日在文化局及13鄉鄉鎮市圖書館表演；活動並結合「讀愛家庭甜蜜出擊系」列活動，與信誼基金會、台灣綜合研究院等單位合作，結合STEAM教育，讓孩子們在玩樂中學習科學應用及解決問題的方法。詳情請洽03-5510201分機505，或至文化局網站及臉書粉專「竹縣go藝思」查詢。

(中時 )