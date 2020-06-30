到加油站加油還要受氣！一名女網友在臉書《爆怨公社》發文，日前跟老公到某中油加油，告訴員工「95加滿」，沒想到員工重複確認以後，真的加油加到滿出來，漏出的汽油不擦，也沒說半句道歉，讓原PO跟她老公很不爽，「哈囉～有事嗎？到現在看見那個汽油痕，還是很火大！」
原PO指出，她看著加油表到102元後油槍跳停員工卻繼續加，以為是要湊整數沒多說什麼，「但他OOXX的連看都沒看，直接加到滿出來，然後對著我們說『加滿了！』」價格107元根本不是整數，機車油孔還有汽油滿到漏出的痕跡，也沒有幫忙擦掉，讓她爆氣PO文，結果釣出許多同樣遭遇的苦主。
對此，網友紛紛留言，「你的滿和他的滿定義不同」、「自從被加到爆出來後，我都自助加油了」、「之前到某間加油站還灑到左大腿都是汽油」，更有人表示「現在都只能說跳停，不然幾乎都會滿出來，跳停有時候還是會噴出，因為加油員按很大力」。
文章來源：《爆怨公社》
(中時電子報)
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