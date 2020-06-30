詳細徵才活動資訊。（勞動部雲嘉南分署台南就業中心提供／李宜杰台南傳真）

畢業季已屆，不少新鮮人憂心新冠肺炎疫情衝擊求職。為協助畢業生快速找到工作，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於7月辦理5場徵才活動，共計38家廠商、上千個職缺，且薪資30K以上的職缺占33％，其中驗光師薪資更上看60K，歡迎社會新鮮人、求職者把握機會。

第1場次為7月4日下午2時至4時半，於台南市東區德光里活動中心辦理「徵才實『歷』，『履』戰履勝」聯合徵才活動。當天將邀請睿南企業（Gogoro）、漢來美食連鎖餐廳、台南大員皇冠假日酒店、璨揚企業、瑩聯輪刷、豐盟企業、金振揚精密工業、美商德盟（好市多台南店）、嘉樂水游泳池（德光SPA游泳池）、樂活眼鏡、飛揚旅行社、台南市私立立民居家長照機構、意精研、台灣奇士美化妝品等，共計14家廠商。現場也提供「青年就業獎勵計畫」諮詢，歡迎應屆畢業青年帶著身分證、畢業證書及存摺影本至現場登記，就有機會獲得3萬元就業獎勵。

第2場次為7月7日下午2時至4時，於仁德區公所3樓禮堂辦理「2020擁抱夢想，職涯飛揚」徵才活動，當天將邀請廈興國際、植德企業、特聖鋼鐵、隆晟鋁業、韶輝企業、台南紡織、虹菱實業、德氏科技、豐年豐和企業、豐盟企業、雍御企業、日日興貿易等，共計12家廠商。

第3場次為7月14日上午9時半至12時，於台南市佳里區六里聯合活動中心辦理「2020擁抱夢想，職涯飛揚」徵才活動（佳里區場次）。當天將邀請康那香企業、梁鑫實業、豪士纖維、景明精密工具、佳湘食品、程宥寶特瓶、群創光電、特別有趣有限公司、達美樂披薩（晨馨商號）、義典科技及義良科技工程等，共計11家廠商。

第4場次為「全一電子」於7月17日下午2時至4時，於經濟部工業局安平工業區服務中心3樓會議室辦理單一徵才。

第5場次為「美商德盟全球凱展」於7月22日於下午2時至4點在台南就業中心3樓會議室辦理單一徵才。

台南就業中心主任胡瑞娟提醒，新鮮人參加面試，務必了解應徵公司企業及職務內容，例如：公司產品、未來發展前景等。另外，應徵多家公司職務時，建議製作客製化履歷，並利用時間模擬問題練習回答。

活動相關訊息可撥打06-2371218洽詢。如欲了解更多徵才活動，可上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。

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