北流將在8月22日進行滿仔測試、9月5日開幕、10月3日辦金曲獎，北流董事長黃韻玲歡迎大家來享受音樂盛宴。（張穎齊攝）

北流將在9月5日正式開幕，售票半價，詳細的藝人或團體及售票時間、價格、票數會在7月底記者會宣布。（張穎齊攝）

北流將在9月5日正式開幕，售票半價，詳細的藝人或團體及售票時間、價格、票數會在7月底記者會宣布。（張穎齊攝）

台北流行音樂中心將在8月22日進行滿載測試，9月5日正式開幕，10月3日舉辦第31屆金曲獎。北市議會民政委員會30日進行現場考察，文化局長蔡宗雄指出，滿載測試、開幕都會有演唱會，目前確定的卡司只有「音樂不斷電」的得獎團體，開幕當天的票務系統會正式上線，但票價會是平常價格的一半。

蔡宗雄表示，本來9月5日開幕當天，是邀請叮噹、五月天，但後來因檔期緣故，皆確定無法出席，詳細的藝人或團體及售票時間、價格、票數都會在7月底的記者會宣布，不過可確定的表演團體有「音樂不斷電」的得獎者（雨國、茄子蛋等），他們滿載測試及開幕都會出席，也會有其他多組藝人，開幕當天會有更大咖。

蔡宗雄說，滿載測試就是針對5000多名觀眾所進行的表演測試，要來參與測試的觀眾，屆時可索票，不過開幕就沒送票，因為票務系統要正式上線，但票價會比平時行情低2分之1，鼓勵大家來共享音樂盛宴。

金曲獎原本將在可容納1萬5000人的小巨蛋舉辦，但今年卻改在北流，北流董事長黃韻玲說，她也很想生出1萬5000人空間，但北流的5000人空間就是為美好的樣子，她會積極規畫，配合主辦單位文化局期程，將防疫做到滴水不漏。

北流執行長彭季康指出，屆時開幕會採量體溫、實名制、並要求觀眾戴口罩，落實防疫，表演的藝人則不戴口罩，雖不是在小巨蛋舉辦，但仍會是很精彩的音樂演唱會體驗。

(中時 )