張鈞甯演出電速劇《未來清單》。（PChome線上購物提供）

張鈞甯、王柏傑、藍鈞天與名模吳宜樺主演的電速劇《未來清單》，將在7月1日播出，張鈞甯在劇裡狂電王柏傑、藍鈞天，兩男對她情有獨鍾，桃花旺到讓她不禁自問：「最近是怎麼了？Gaby跟我求婚，小傑也突然對我告白，我該怎麼選擇？」

PChome線上購物《未來清單》以消費者喜愛的穿越為主題作為劇情開端，張鈞甯在劇中穿越到兩年後，她發現自己在網購買了雙人加大床，懷疑自己是否與藍鈞天結婚。面對王柏傑、藍鈞天兩大男神追求，直呼：「為什麼我人生中沒有發生過被兩個男生同時告白的事？」言語中流露對角色的羨慕，她開玩笑說：「我沒有被人求婚過，如果發生，一定會Say Yes，把自己嫁出去！」流露想結婚的渴望。

張鈞甯、王柏傑、藍鈞天三人都表示自己沒有被好友表白經驗，藍鈞天說自己比較敏感，容易發現對方對自己是友誼還是有愛慕之情，會委婉拒絕對方，話鋒一轉則說，「雖沒有被好友表白過，卻有好友跟他坦承喜歡他交往中的女友。」讓他傻眼。

若現實中有位一直放在心上的異性朋友即將結婚，並詢問你的意見，會怎麼選擇？王柏傑直呼自己的個性會選擇不說，「祝福她，然後回家哭。」他自認個性不喜歡被打槍，「若女方都要結婚了，說出來也不會改變什麼！」但會觀察對方有沒有期待，話鋒一轉笑說拍攝與張鈞甯告白當下，「張鈞甯那天演出方式沒有流露出一點期待！」

《未來清單》將於7月1日起每週三、五晚上八點於PChome 24h購物官方網頁、官方Facebook粉絲團、官方Youtube全球獨家首播。

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