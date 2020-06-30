今年度的「萬安43號」演習，將在7月14日13時30分至14時全國同步實施，考量防疫優先，本次演習為避免群聚，不實施疏散避難及人車管制。為讓演習順利進行，並宣導相關注意事項，台中市政府警察局第二分局特別於6月30日邀集北區各機關代表召開任務協調會，並藉此機會宣導治交安相關政令及成果簡報。

第二分局為因應本次演習，已於6月上旬針對各派出所防空警報台和警報器檢修完備，並於6月30日上午10時邀集北區各機關、學校、里辦公室、大型商場、協勤民力等代表，在分局禮堂召開任務協調會，以橫向溝通協調模式，擴大宣導本次演習「不疏散避難、不人車管制」及改以國防部「空中威脅告警系統」將警訊傳送至民眾手機的訊息，同時亦將透過網路、社群軟體、大型海報、發放傳單及各機關團體協力宣傳等方式讓民眾周知。

第二分局也藉著此次向各機關代表進行治交安宣導及成果簡報：其中交通方面，經協調改善道路工程、加強交通宣導、重點路段重大違規取締、交整守望以及全體民眾守法觀念提升，北區上半年交通事故量較去年同期共下降313件；而在治安方面，今年上半年檢肅非法槍械9枝、查獲詐欺集團7團、取簿手40名及車手35名、查獲通緝件數為臺中市甲組分局第1名，相關績效卓越，全般刑案及竊盜案發生件數也都大幅下降；治交安表現均頗為亮眼。

台中市第二分局長蔡元戎特別呼籲，本次演習所有車輛、行人均不予以管制，各機場、港口之飛機、船舶照常起降、靠離，高鐵、火車及捷運亦正常行駛，民眾聽到防空警報聲響大鳴時可照常活動，避免驚慌失措反而導致危險。

(中時 )