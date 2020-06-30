宜蘭縣員山鄉中華村村長許正東罷免案，訂於7月4日上午8時到下午4時投票，宜蘭縣選舉委會員今天（30日）公告投票人人數為586人，縣選委會表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫，投票人請配合佩戴口罩進入投票所等防疫措施。

中華村長罷免案緣起於永侒公司要在中華村採礦，有村民認為村長許正東無積極作為，因此提案罷免，縣選委會審議通過罷免提議案，罷免案定於7月4日投票。

縣選委會表示，罷免案通過的門檻是147票同意，且同意票大於不同意票，投票人請記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單到指定的投票所投票，配合防疫進入投票所請佩戴口罩，須量測體溫及手部消毒，保持社交距離排隊投票，居家隔離、居家檢疫的民眾不得進入投票所投票或參觀開票，此外，有發燒症狀前往投票時，須登記姓名及聯絡方式，並配戴手套後依循工作人員引導至專用遮屏投票，參觀開票須配戴口罩、登記姓名及聯絡電話。

(中時 )