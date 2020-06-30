繼丁維迪之後，「小喬丹」狄安卓喬丹也自行宣布確診新冠肺炎，如此一來，籃網單日傳出兩大將確診，面對即將到來的復賽，籃網恐怕會出現戰力崩盤情況。

籃網主力後衛丁維迪(Spencer Dinwiddie)感染新冠肺炎，雖然外界預測他可能趕不上復賽，但他立刻澄清，「我沒有說退出，實際上我很想打，可惜我目前有發燒與胸口緊繃的確診狀況，需要時間療養。」

狄安卓喬丹表示，「昨晚我發現身體出現問題，今天再次確診得了新冠肺炎，接下來將不會隨隊前往奧蘭多參加復賽。」

(中時 )