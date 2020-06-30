NBA》狄安卓喬丹確診 籃網兩大將同日落難 15:212020/06/30 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 繼丁維迪之後，狄安卓喬丹也確診了新冠肺炎，籃網兩大將同日落難。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼丁維迪之後，「小喬丹」狄安卓喬丹也自行宣布確診新冠肺炎，如此一來，籃網單日傳出兩大將確診，面對即將到來的復賽，籃網恐怕會出現戰力崩盤情況。 籃網主力後衛丁維迪(Spencer Dinwiddie)感染新冠肺炎，雖然外界預測他可能趕不上復賽，但他立刻澄清，「我沒有說退出，實際上我很想打，可惜我目前有發燒與胸口緊繃的確診狀況，需要時間療養。」 狄安卓喬丹表示，「昨晚我發現身體出現問題，今天再次確診得了新冠肺炎，接下來將不會隨隊前往奧蘭多參加復賽。」 (中時 ) #新冠肺炎 #籃網 #狄安卓喬丹 #復賽 #丁維迪 也許您會感興趣 推薦閱讀 美單日確診新高美歐股陰霾罩頂 04:102020/06/26 財經要聞 新增1境外移入 瓜地馬拉返台確診 04:102020/06/26 生活新聞 嚴重低估！美CDC坦言：實際確診數恐是現今10倍 09:052020/06/26 國際 NBA》又為小孩！考利史坦宣布不打復賽 09:372020/06/26 體育 MLB》道奇、雙城確診連環爆 3成球隊染疫 11:222020/06/26 體育 惡兆！美一日4萬人確診 創下單日最高紀錄 14:462020/06/26 國際 現在台灣最安全 陳偉殷美職復賽隨緣 16:102020/06/26 體育 美疫情飆升 11州單周暴增50％ 04:102020/06/27 國際大事 防疫失利 川普首度承認恐敗選 04:102020/06/29 國際大事 籃網錢德勒 加入拒復賽聯盟 04:102020/06/30 運動天地 體育熱門新聞 再出院 潘忠韋：擦乾眼淚說謝謝 - 體育 拳王泰森曾在獄中打架「只用了1拳」 - 體育 NBA》喬丹兩任妻子去哪了？《最後一舞》都沒露面 - 體育 國訓新宿舍入住 選手更宅了 - 其他 NBA》狄安卓喬丹確診 籃網兩大將同日落難 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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