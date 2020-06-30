民間地勤喊紓困 林佳龍：將協助了解 15:212020/06/30 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍。（潘千詩攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際疫情不穩，邊境尚未開放，有民間業者過去因代理國外航空公司的地勤業務，至今未納入紓困。交通部長林佳龍說，對於個案將協助了解。 至於代理8家航空公司櫃檯業務的民間企業「台灣天際」也向交通部喊話，希望納入紓困3.0版。對此，林佳龍說，之前紓困是納入11家航空業包括地勤，但如果有一些個案雖不符合原先認定的標準，若真受疫情衝擊有艱困狀況，會來協助了解、盡量解決問題。 (中時 ) #紓困 #林佳龍 #民間 #地勤 #航空 也許您會感興趣 生活熱門新聞 蛋別洗、米和麵粉別放這裡！譚敦慈曝跌破眼鏡保鮮術 - 生活 許崑源告別式「黃絲帶」這一幕 命理師驚吐4字 - 生活 下午電費貴10倍！最好晚上洗衣？台電答案驚人 - 生活 蛋怎麼煮最營養？營養師曝關鍵：溫度 - 生活 中衛口罩5色蝦皮今下午5點開賣！各大通路一次看 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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