國際疫情不穩，邊境尚未開放，有民間業者過去因代理國外航空公司的地勤業務，至今未納入紓困。交通部長林佳龍說，對於個案將協助了解。

至於代理8家航空公司櫃檯業務的民間企業「台灣天際」也向交通部喊話，希望納入紓困3.0版。對此，林佳龍說，之前紓困是納入11家航空業包括地勤，但如果有一些個案雖不符合原先認定的標準，若真受疫情衝擊有艱困狀況，會來協助了解、盡量解決問題。

(中時 )