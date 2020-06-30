國民黨金門縣黨部舉辦父親節「即刻炫父」活動，「炫父獎」得主，可獲得5288元（我愛爸爸）父親節禮物購物基金。（國民黨金門縣黨部提供）

迎接88父親節，國民黨金門縣黨部舉辦系列活動，並廣邀地區一起來振興經濟，首波已有22家黨員特約商店加入，期待攜手為地方產業帶來新活力。

這22家商店是金門野宴餐飲、王大夫一條根、海福商務飯店、新金瑞大飯店、口福西點麵包廠、金玉堂禮品行、聯美電器行、日新數位影像、瑪格麗特花卉百貨分店、慶利五金百貨行、金門宏玻陶瓷、金瑞成貢糖廠八達樓分店、陳金福食品、金合利、輝哥烤肉、老莫小館、聖祖食品、紅高粱餅店、喬安餐廳、微風海戀民宿、金橙牛肉麵、樸樂咖啡。

金門縣黨部主委石兆（王民日）說明，黨員憑黨證即享有5折到9折不等的購物優惠，有4人同行2人半價優惠，也有滿仟送贈品的優惠，歡迎地區各行各業加入國民黨特約商店行列！意者可聯絡專案承辦人：翁明振0935052747或電金門縣黨部082-325715。

縣黨部7月也舉辦小學生「88畫爸爸」活動，分成高、中、低3個年齡層，以8開圖畫紙，材料、素材不限，水彩、蠟筆、彩色筆皆可，畫出心目中的爸爸，7月31日下午5時30分前，將作品送達縣黨部（金門縣金城鎮民權路154號）。8月7日直播選出各組前3名，分別可獲得野宴餐券4張、電影票4張、霜淇淋券4張。

另8月1日至6日於縣黨部臉書粉絲專頁舉辦「即刻炫父」曬出有爸爸的照片，獲選最溫馨、最有愛的10強，就有機會在8月7日的直播中成為年度「炫父獎」得主，可獲得5288元（我愛爸爸）父親節禮物購物基金。

相關活動可詳閱FB〈中國國民黨金門縣黨部〉相關辦法，或電082-325713洽詢承辦人翁紹輝。

(中時 )