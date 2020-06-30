台中市農會總幹事林育葦歡迎咖啡農踴躍參加咖啡評鑑，以增加精品咖啡曝光度與建立行銷通路。（王文吉攝）

四角林咖啡莊園代表選手邱文彬示範手沖咖啡。（王文吉攝）

四角林咖啡莊園代表選手邱文彬示範手沖咖啡。（王文吉攝）

2020年台中市精品咖啡評鑑將於8月登場，市農會提前舉辦賽制說明會，吸引30多位咖啡農到場交流，並了解評鑑流程及規則。總幹事林育葦表示，今年台中市取得全國咖啡評鑑主辦權，由各縣市選出精品中的精品晉級全國賽，曾有國產比賽豆每公斤競標價喊到1萬8千元。

台中市咖啡種植面積約100公頃，產地集中在東勢、和平、新社、石岡等地。市農會將舉辦精品咖啡評鑑活動，以增加精品咖啡曝光度及建立行銷通路，30日辦理賽制說明會，吸引30多位咖啡農到場了解評鑑流程、規則並交流。

擔任技術評審的咖啡達人吳原炳說明咖啡物理篩選及評選方式，他表示，台中地區生產的咖啡生豆非常乾淨，日曬、蜜處理帶有強烈葡萄果汁香氣，全國少見，水洗豆則富含花香、果香及堅果風味，非常迷人，適合淺中烘培，以手沖、虹吸最能表現台中獨特風味。

林育葦表示，台中市咖啡種植面積約100公頃，集中在東勢、和平、新社及石岡等地，約有120名咖啡農、4個產銷班。參賽者需繳交至少11公斤去殼生豆，其中3公斤作為台中市咖啡評鑑使用，獲特等獎、頭等獎及金質獎將封存推薦全國賽，未入選的剩餘生豆則郵寄退還。

林育葦指出，台中市農會經營的四角林場螢火蟲等自然生態豐富，7年前轉型咖啡莊園，目前種植5公頃，包括鐵比卡、黃卡杜拉、小摩卡、波旁等阿拉比卡豆約7000多株。每年10月至隔年2月採收，採水洗、日曬、蜜處理法，並自創「螢火蟲咖啡」品牌，具獨特山林風味。

(中時 )