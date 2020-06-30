駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠2018年9月在大阪輕生，引發議論，前外交部長歐鴻鍊去年1月在廣播節目上指謝長廷稱蘇有憂鬱症藉此卸責，遭謝長廷興訟並求償80萬；今日開庭時，謝長廷委任律師主張歐鴻鍊未善盡查證責任，已嚴重傷及謝長廷名譽，法官諭知全案7月開庭再審。

前年底日本關西因「燕子颱風」受到重創，關西機場對外道路中斷，上千旅客受困機場，包含多名台灣人，事件在網路引發討論，許多人批評駐日代表處理不當，謝長廷表示「大阪並不歸他管」，有問題應找大阪辦事處。

颱風過後蘇啟誠便在家輕生，並在遺書上表明自己是因處理國人滯留關西機場事件飽受批評，備感痛苦才走上絕路。

歐鴻鍊去年在節目上稱謝長廷為卸責，對旁人稱蘇啟誠有憂鬱症，謝長廷不滿，對歐提告並求償精神慰撫金80萬。

歐鴻鍊為自清，在今年3月開庭時，委由律師附上蘇妻親筆信，證明所言不是憑空杜撰，是有所本。

今日開庭時，謝長廷的律師表示，歐鴻鍊雖是聽蘇妻所言，但在監察院報告中，蘇妻並無提到謝長廷稱蘇有憂鬱症等相關內容。

謝長廷委任律師強調，當初受訪時，謝長廷只說大阪辦事處若有處理不當，大阪道歉，但目前仍在調查中，這是外交作法，歐鴻鍊的指控已經嚴重影響謝的名聲。

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