記者實際走訪現場，並未找到毒品針頭，僅發現一些零星使用過的瓶罐，放置在校園圍牆旁。(吳建輝攝)

有民眾在臉書社團「溪湖鎮大小事」PO文，直指溪湖高中附近都是毒品針頭，認為有關單位並未重視。(吳建輝攝)

校園安全漏洞？有民眾在臉書社團「溪湖鎮大小事」PO文，直指溪湖高中附近都是毒品針頭，認為有關單位並未重視，電訪貼文民眾蔡秉璋表示，29日晚間沿著學校外圍運動健走，沿路發現不少疑似使用過的毒品針頭，這種東西竟出現在校園周圍，是否出現安全漏洞。

蔡秉璋表示，他認為不是偶然，沿著校園一圈至少發現20隻，靠近成功路放置報廢車的位置最多，以他的社會經驗來看，應該是毒品針頭沒有錯，重點在校園旁邊，這種狀況很危險不太正常，希望警政、公所等單位可以重視。

而記者實際走訪現場，並未找到毒品針頭，詢問附近居民則表示，學校這邊四周都是空曠的稻田，認為應該不會有人到這邊吸食毒品，不夠隱密，但也有居民認為，吸毒的民眾可能開車到這邊，在車上施打完毒品後，隨意將毒品針頭丟棄。

溪湖派出所長呂哲維表示，一般來說放學後校園幾乎就不會有人出入，容易吸引不法人士，進到校園或周圍，做一些違法情事，可能在校園附近施打毒品後，將針頭隨意丟棄，因此讓民眾產生疑慮，目前該案警方已著手調查，未來會針對上開處所加強巡視。

呂哲維強調，警方除定期到校園做反毒宣導外，針對校安也與學校教官、警衛等保持良好的溝通管道，一發現有可疑人士，會立刻通報警方來做一個即時的處置，民眾若有發現可疑人士，也可撥打110通報警方，會立即派員前往，以維持轄區治安。

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(中時 )