交通部29日與都會型旅宿業者座談。（交通部提供）

國際疫情不穩，邊境尚未開放，平常接待國際旅客的都會型旅宿頻喊紓困。交通部長林佳龍說，昨天有邀集都會型旅宿業者座談，雙方已有共識，針對外籍客佔5成以上補助企業支付員工薪資，粗估500家受惠，預算約18億元。

交通部29日邀集都會型旅宿業者座談，對於如何認定國際旅客佔比，交通部及業者是否有初步共識？林佳龍說，有透過台灣觀光協會邀請在大台北都會區的觀光旅館業者座談，大家同意，以住房有5成外籍旅客作為認定標準，以六都為主要紓困對象，應可涵蓋大部分受到出入境管制，減少國際旅客的旅館業者。

林佳龍說，觀光局初步統計，約有500家旅館受惠，至於預算還在統計中，但以紓困3.0版3個月時間，大概有將近18億元左右，紓困是針對員工薪資補貼，希望企業不要裁員、留住員工，員工是觀光產業最重要資產。

由於紓困2.0版今天到期，緊接著就是3.0版，至今內容尚不明確。林佳龍說，紓困3.0已跟政院提案，政策上會推動，以7、8、9月為主要適用期間，因屬特別預算，行政院要編列預算書後向立法院提出，需要一點時間，期待在7月臨時會把預算書向立法院提出。

林佳龍談到，這次特別預算也有特別規定，只要行政部門向立法院提出後就能以緩濟急，就裡面預算科目所需經費先行動支，希望在7月底之前能完成預算程序，因為是1個月1個月紓困，如果趕在7月底之前就不會間斷，交通部會持續加快推動。

(中時 )