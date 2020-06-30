花蓮縣長徐榛蔚感謝工業局推廣智慧醫療，要讓長者們能感受智慧在身邊，隨手可得的安心。（羅亦晽攝）

經濟部工業局副組長顏鳳旗表示，智慧醫療值得永續經營，呼籲花縣府持續支持。（羅亦晽攝）

花蓮縣衛生局長朱家祥說，因應未來5Ｇ世代，13鄉鎮衛生所導入智慧化系統，未來將大幅縮短診療時間。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府結合經濟部工業局，與電信業者、科技業者攜手合作，執行為期兩年的「智慧照護生活圈」計畫，在13鄉鎮衛生導入智慧化系統，推動智慧診間，監控長照據點長者的健康狀態，共計服務達19萬5,000人次。

花縣府自2018年7月至2020年6月，結合經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫，與浩鑫公司、中華電信數據分公司、真茂科技攜手合作，推動「社區基層衛生所及長照健康照護智慧化計畫」，利用3800萬元的補助經費，打造13家智慧診間及57處社區照護服務。今日上午在縣府大禮堂舉辦成果發表會。

花蓮縣長徐榛蔚表示，計畫自2018年開始，在57個據點、13個衛生所設置智慧化系統，要讓長者們能感受智慧在身邊，隨手可得的安心；並感謝工業局推廣智慧城市、智慧醫療。

經濟部工業局副組長顏鳳旗表示，智慧醫療值得永續經營，未來盼導入更新的趨勢科技，將物聯網(IOT)導入城鄉治理，提升縣民生活品質、改善偏鄉醫療資源，農業生產效率提升，呼籲縣府持續支持。

徐榛蔚說，花蓮南北狹長，地形特殊，盼推動智慧醫療能成為台灣其他偏遠鄉鎮的借鏡，將智慧醫療延伸到每個衛生醫療據點，並整合AI的相關功能，協助到更多長者與患者。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，因應未來5Ｇ世代，13鄉鎮衛生所導入智慧化系統，長者、病患可直接預約掛號、自動報到；智慧化量測系統，可直接量測患者心跳、血壓，數據直接傳到醫師面板，病患進入診間後，醫師可直接了解病人狀況，大幅縮短診療時間。

13鄉鎮衛生所設置智慧化的量測設備，民眾可定期量測，注意自身健康狀況；智慧診間提供民眾預約掛號、自助報到、智慧生理量測傳輸及查詢看診進度等功能，節省就醫時間；社區據點管理系統e化服務，可協助社區志工針對長者異常的量測數據，適時給予關懷，定期追蹤並協助就醫。

(中時 )