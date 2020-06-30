伊能靜最近上實境節目《乘風破浪的姐姐》人氣大漲，她近日接受專訪，自認目前是幸福的狀態，因為有了愛才有能力去完成自我價值，反之她舉例梅艷芳，直說：「人生不能倒過來」，引來眾多網友砲轟。今(30日)下午她發文認錯，強調：「詞不達意加上片段呈現，我自己造成的結果深深致歉，我對她充滿敬意感恩，至今不忘，我非常難受」。
伊能靜早先受訪談到香港天后梅艷芳，表示：「如果你先完成自我價值，那很慘，因為你的事業已經到頂，那就會像梅艷芳，因為她一輩子都在尋找愛，連她最後已經瘦成那樣，她在台上都要穿著婚紗，人生不能倒過來。」引來大批網友反轟，影片也下架。今下午她在微博澄清：「有一件事我必須說明，在我去香港發展時，梅艷芳對我非常好，她曾經跟我說過一句話，人生最幸福的事，就是你愛的人也愛你。」
伊能靜強調：「我的粉絲必定記得，我曾寫過文章，有一天在麵包店聽到女人花這首歌哭的泣不成聲」，說明自己對梅艷芳的推崇，她對自己的失言相當抱歉，也回應網上傳出她在臉書回覆網友的文字其實是閨密Candy所寫下，並非本人，之前她到大陸工作時就提醒朋友不用再以她口吻回應，沒想到仍闖禍，看到此事令她無言以對。
伊能靜曬出的影片中，她打給Candy詢問為何用她口吻留言，對方道歉後忍不住落淚，伊能靜也心軟忍不住泛淚，最後決定原諒對方，伊能靜寫下：「她是我最好的閨蜜，我理解她的好意，但她對我意義重大，我無法苛責，她比群眾對我的印象更重要。我的兩個孩子、生命低潮期都是她在照顧，我愛她」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。