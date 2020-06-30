網流傳伊能靜在臉書回應網友。（圖／翻攝自新浪綜藝微博）

伊能靜發文澄清是閨密代她回應，非本人寫下。（圖／翻攝自伊能靜微博）

閨密認錯道歉，伊能靜也難過落淚。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜最近上實境節目《乘風破浪的姐姐》人氣大漲，她近日接受專訪，自認目前是幸福的狀態，因為有了愛才有能力去完成自我價值，反之她舉例梅艷芳，直說：「人生不能倒過來」，引來眾多網友砲轟。今(30日)下午她發文認錯，強調：「詞不達意加上片段呈現，我自己造成的結果深深致歉，我對她充滿敬意感恩，至今不忘，我非常難受」。

伊能靜早先受訪談到香港天后梅艷芳，表示：「如果你先完成自我價值，那很慘，因為你的事業已經到頂，那就會像梅艷芳，因為她一輩子都在尋找愛，連她最後已經瘦成那樣，她在台上都要穿著婚紗，人生不能倒過來。」引來大批網友反轟，影片也下架。今下午她在微博澄清：「有一件事我必須說明，在我去香港發展時，梅艷芳對我非常好，她曾經跟我說過一句話，人生最幸福的事，就是你愛的人也愛你。」

伊能靜強調：「我的粉絲必定記得，我曾寫過文章，有一天在麵包店聽到女人花這首歌哭的泣不成聲」，說明自己對梅艷芳的推崇，她對自己的失言相當抱歉，也回應網上傳出她在臉書回覆網友的文字其實是閨密Candy所寫下，並非本人，之前她到大陸工作時就提醒朋友不用再以她口吻回應，沒想到仍闖禍，看到此事令她無言以對。

伊能靜曬出的影片中，她打給Candy詢問為何用她口吻留言，對方道歉後忍不住落淚，伊能靜也心軟忍不住泛淚，最後決定原諒對方，伊能靜寫下：「她是我最好的閨蜜，我理解她的好意，但她對我意義重大，我無法苛責，她比群眾對我的印象更重要。我的兩個孩子、生命低潮期都是她在照顧，我愛她」。

(中時電子報)