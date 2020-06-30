針對美國政府停止向香港出口軍用設備，香港貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健表示，現時最多需要美國出口許可的產品，包括電子和通訊設備加密科技產品，很多需要軍民兩用，要視最終產品清單，才可知被歸類為國防用品的產品。

陳永健指出，美國最新的制裁措施針對的，並非香港的主流出口產品，而2019年美國出口至香港的產品，僅1％需要取得出口許可，有部分產品在原先政策獲豁免，這1％的貨品會受是次暫停出口許可豁免影響，對一般港商影響不大。而已將生產線遷至東南亞國家的廠商，除非產品會輸往香港加工使用，料不受今次制裁影響。

陳永健稱，首5個月，香港出口至美國跌幅大於整體出口跌幅，反映貿易摩擦及疫情導致需求疲弱，按現已公布措施來看，對香港和中國對美國出口帶來的衝擊並非很大。

香港電台報導，香港總商會總裁梁兆基表示表示，軍用設備出口原本已經有嚴格措施，相信只對某些行業或有影響，至於若涉及關稅對香港經濟影響亦輕微，因香港出口至美國金額並不大。

(工商 )