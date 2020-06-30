中印摩擦加劇 傳印度海關刻意拖延貨品清關 15:302020/06/30 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中印衝突持續惡化。據外電報導，印度政府遲遲未有為中國進口貨物清關，導致中國貨一直積壓在印度港口。 印度藥品出口促進會主席Dinesh Due指出，印度海關已經拖延清關長達五日，沒有提到任何理由，但貨源只有中國。Dinesh表示，已寫信給負責藥品和貿易的部委尋求幫助。 印度手機廠商Karbonn Mobiles的董事長兼創始人Sudhir Hasija亦透露，自己的五批貨物在海關被卡住了。 (工商 ) #海關 #清關 #印度 #貨物 #Dinesh 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 香港問題炸開！陸美打金融戰 4大銀行32兆資金恐遭殃 - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 中美半導體肉搏戰 這些台廠左右逢源大利多！ - 財經 大同經營權保住了！公司派9席董事全拿 黃國昌落馬 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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