中印衝突持續惡化。據外電報導，印度政府遲遲未有為中國進口貨物清關，導致中國貨一直積壓在印度港口。

印度藥品出口促進會主席Dinesh Due指出，印度海關已經拖延清關長達五日，沒有提到任何理由，但貨源只有中國。Dinesh表示，已寫信給負責藥品和貿易的部委尋求幫助。

印度手機廠商Karbonn Mobiles的董事長兼創始人Sudhir Hasija亦透露，自己的五批貨物在海關被卡住了。

(工商 )