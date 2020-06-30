歐日解封名單未列台灣，引起各界熱議，甚至有網友表示，這是身為邊緣人的好處，若大家出國玩回來染上新冠肺炎，才真的要哭，但也有網友指出，名單沒有台灣，和邊緣不邊緣沒啥關係，因為開放邊境需要互相，其實就是台灣不肯開放！

歐盟與日本公布首波解封名單，台灣沒被列入其中，引來不分網友質疑，先前的口罩外交，是否變成世界笑話。對此，網友在PTT回應，首次感覺到當邊緣人的好處，若對外開放，肯定有需多人會出國放鬆一下，屆時若不幸染疫，記者會豈不是又開沒完？所以還是不開比較好。

對此，另一位網友指出，台灣仍是邊緣人沒錯，但此次各國解封名單沒台灣，跟邊不邊緣並不相關，因為外交是互相的，若外國開放台灣入境，那台灣當然也需反饋跟著全開的，而事實上，就是台灣不肯開放。

該網友表示，之前韓國就曾找台灣談互相開放，但就是談不攏，因為決戰境外很容易會破功，且台灣防疫的好成績有目共睹，若開放將有多少人會衝著這點湧進台灣？我們的醫療體系能負荷嗎？

這位網友也提到，台灣也沒說要鎖到底，但要開放需看各國狀況，而目前美國又再創新高，當地治療需花上千萬，若買張機票來台，就可獲得免費治療，怎麼想都比較划算，但這樣台灣的醫療是否會被癱瘓，而我們又要花多少錢？

這位網友接著說，「全面跟著國外妥協開放，台灣才真的要叫救命！」其實外國不開放台灣，我們還應該向對方道謝，若外國是壓著台灣的頭，逼著我們開放國門，我們才應該要哭。

(中時電子報)