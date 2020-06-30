新冠疫情為今年的投資市場投下震撼彈，國際貨幣基金（IMF）在端午連假期間，再下修2020年全球經濟成長率預測，從4月的-3%下修至-4.9%。新光投信董事長劉坤錫認為，因應疫情對經濟濟的衝擊，全球政府在貨幣政策和財政政策上都繼續支撐經濟成長，因此，下半年全球資本市場仍將是高姿態整理，第二次疫情對市場的影響用4個字來形容為「有驚無險」。投資人此時要留意的是轉換投資標的。以新光投信而言，持續看好「宅經濟」的長線投資。

新光投信和東方線上合作，今天公布宅經濟趨勢大解析，宅經濟帶來了4大「新常態」面向包括：一、宅工作轉型雲化。二、宅生活服務深化。三、宅娛樂多角進化。四、宅學習平台優化。

「新常態」4大面向，分別是：1.宅工作轉型雲化：宅辦公改變未來職場，遠距工作商機全面湧現，由於跨域整合科技全面展開，讓全球正掀起居家辦公浪潮，相關產業股價已默默萌芽，包括行動辦公室軟體、視訊會議軟硬體、雲端儲存及運算相關、資料中心等伺服器產業，及網路資訊安全等供應鏈皆全面受惠，成為大發利市的好商機。

2.宅生活服務深化：超零售時代來臨，跨境電商平台多角化擴張，讓網路購物擴大服務圈，透過AI、大數據等「精準推薦術」，解決用戶痛點，線上消費商機不斷推陳出新，人人生活少不了它；另外，線上商機蓬勃發展下，消費者肚子餓了開始習慣打開手機，向外賣外送平台訂餐漸成主流，加上餐飲科技推波助瀾下，也造就虛擬餐廳、雲端廚房另類商機興起。

3.宅娛樂多角進化：以電玩遊戲來說，除享樂，更能填補心靈慰藉，成為當代社交網路新態，指尖娛樂風潮，更讓全球遊戲產業商機浩瀚，尤其是電競新經濟，改變傳統商業模式，瞄準用戶體驗淘金，締造全球10億觀眾的全新產業誕生，5G助攻，讓虛擬實境遊戲更多元，實境高品質互動，雲端電競對玩家步步攻心，使遊戲電競，不僅「癮經濟+粉絲經濟」的完美融合，料再掀下一波宅娛樂「瘋」潮!除遊戲電競外，全球影音串流平台，為節目內容產業大解放，帶來更佳的娛樂體驗，讓訂戶數暴增破紀錄，加上影音訂閱服務興起，OTT成長快速，全球聰明懶人商機大爆發，影音串流不僅讓娛樂生態重新洗牌，更迎向美好的大未來。

4.宅學習平台優化：疫情期間，學校關門，學生們停課不停學，在家自學，教育型App或線上教學網站用戶數爆增；另一方面，老師們因疫情緣故，線上教學需求增溫，線上教育平台正當紅，疫情下，宅學習「軟」實力更大爆發，技術創新，不僅讓宅學習平台優化，更突破傳統單向線上課程，跳脫框架朝向雙向性真人教學，並藉由AI打造個人化學習路徑，與全世界接軌，宅經濟為學習帶來革命性創新，也成為雲端教育革新的轉捩點。

新光投信也指出，疫情期間，家是唯一安心的場所，帶動民眾宅居行為，新光投信研究發現，疫情下消費活動，除宅經濟爆發外，疫後全球將出現4大新常態，將有更多宅經濟受惠股票「疫」軍突起，股價「疫」鳴驚人，新光投信看好宅經濟初露鋒芒，將募集國內第一檔「新光全球宅經濟基金」，7月6日正式開賣!

(時報資訊)