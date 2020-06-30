巧新(1563)今天召開股東會，承認2019年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利2元，現金配發率62.50％。

巧新前5月合併營收為18.81億元，年減超過5成，主要歐美因疫情停工，衝擊汽車產業，雖然全球仍因疫情造成不確定性風險高，但目前主要歐美地區的品牌車廠客戶已陸續復工，有望逐漸拉升產能利用率。

巧新也持續投入輕量化結合空氣力學的客製化輪圈、汽車鍛造底盤懸吊系統零組件等開發，以滿足更多超級跑車、豪華高級房車、軍用特殊車種、新能源轎車中階與高階的市場需求。

巧新近年專注投入較高技術門檻的淨成形鍛造輪圈，並且規劃屏東新廠建立一貫化淨成形專用生產線，目標於今年第4季陸續導入量產，未來電動車因高度輕量化需求及強調輪圈的空氣動力學發展，有望帶動淨成形鍛造輪圈需求持續增溫。

(時報資訊)