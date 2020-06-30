國內旅遊市場逐漸回溫，長榮集團旗下立榮航空與長汎假期攜手，推出親子與品酒兩大主題特色旅遊，結盟各方優質觀光業者共同提振國內觀光。同時，7月1日振興三倍券開始登記，長汎假期推出「振興券滿千現折」的回饋，只要在7月31日前報名金馬澎團體旅遊及自由行(機+酒)產品，即可享有滿1000元現折100元的優惠；7月15日前報名「這夏爸媽好輕鬆」及「金馬澎酒鬼巴士特別版」主題產品，優惠再加碼，滿千可現折200元。

暑假適逢國內防疫解封，國旅掀起前所未有的新熱潮，「類出國」行程更是超夯產品，長汎假期力推「夏季金馬澎 玩出新花樣」團體旅遊產品，內容包括立榮航空來回機票、飯店住宿以及升級的特色旅遊。「這夏爸媽好輕鬆」產品於三地分別推出「馬祖船長探索海陸生態遊3日」、「澎湖探險家星空露營趣3日遊」、「金門小兵遊戰地體驗遊3日」，大人為12,888元起，兒童為10,888元起；「金馬澎酒鬼特別版」推出「藍眼淚季節探索馬祖經典酒款3日」行程、「戰地金門老屋醇酒輕旅行3日」及「金色澎湖海島人文輕旅行3日」行程，每人15,999元起， 滿足不同客層的需求。

(時報資訊)