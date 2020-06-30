受新冠肺炎疫情拉抬，亞馬遜的品牌價值成長近三分之一，達到4159億美元，在全球品牌價值排行榜中穩居榜首。

市場研究顧問公司Kantar周二公布2020年「BrandZ全球百大品牌價值排行榜」，其評比標準結合各家公司市值，以及針對全球逾380萬人所做的消費者調查。

報告指出，雖然受新冠肺炎疫情衝擊，股市在3月崩跌，但受惠於實體店面為了防疫而關閉，亞馬遜等此類線上零售商的公司股價在4月大漲。儘管在居家避疫期間，消費者極度依賴送貨到府服務，使亞馬遜的物流量能吃緊，但也樹立亞馬遜的優勢。

蘋果公司的品牌價值達3522億美元，排名第二。因防疫期間的居家工作模式帶動Microsoft Teams協作軟體的使用，微軟品牌價值升至3265億美元，今年取代谷歌排名第三。谷歌的品牌價值為3236億美元，排名第四。

阿里巴巴排名第六，品牌價值達1525億美元，較去年成長16%。京東品牌價值成長24%，達到255億美元。

中國影音分享app抖音（TikTok）異軍突起，是BrandZ排名最高的新品牌，其品牌價值達169億美元，領先肯德基、優步與愛迪達等品牌，但仍落後社群媒體對手Instagram（415億美元）與臉書（1471.9億美元）。

前百大品牌的總價值達到5兆美元，較去年成長5.9%；在疫情爆發之前，前百大品牌總價值估成長9%。

(時報資訊)