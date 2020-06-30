潭子國小五年級葉元熏為新建校舍命名「彩舍」，獲全校師生高票通過，象徵學生的未來像蝴蝶般璀璨。（台中市政府提供／王文吉台中傳真）

潭子國小打造活潑繽紛的彩色跑道，不僅有助教學，也可提供社區居民休閒活動場所。（台中市政府提供／王文吉台中傳真）

台中市潭子國小30日歡慶110周年校慶，並啟用新建校舍「彩舍」大樓及彩色跑道。副市長令狐榮達到場見證表示，中市府與教育部共同籌編預算改善校園環境，新建校舍不僅提升安全性，更可改善西曬問題，而重建跑道一改過去單色刻板印象，更為活潑，盼提供潭子學生優質的學習空間。

落成啟用典禮在潭子國小附設幼兒園的舞蹈中展開，副市長令狐榮達、立委楊瓊瓔、市議員徐瑄灃、潭子區長林國聲、潭子區潭陽里長林國印均到場同慶，潭子國小校長洪宗瑜、潭子國小家長會長張姿華與多名榮譽會長也到場觀禮。

令狐榮達表示，他自己曾任老師，深知國小是教育的重要基礎，培育人才非常重要，學生表現良好，老師也與有榮焉，而打造良好學習環境也是關鍵，因此市府與教育部共同籌編經費，補助潭子國小新建校舍、重建跑道，盼培育更多英才。

市議員徐瑄灃也說，身為兩個小孩的母親，對於跑道重新鋪面最有感，小朋友可以盡情遊玩，對於潭子的學生來說不但見證學校蛻變，也擁有美好的校園生活回憶。

教育局說明，潭子國小西棟校舍經專業鑑定耐震係數不足需重建，市府與教育部共同籌編4800多萬元，新建校舍「彩舍」大樓；此外，市府另補助140萬元、並向教育部爭取210萬元，投入350萬元修建操場跑道，打造活潑繽紛的彩色跑道，不僅有助教學，也可提供社區居民休閒活動場所。

潭子國小共1009名學生、83名教職員，包含國小普通班38班、特教班1班、體育班2班、幼兒園2班，共43班；新建校舍由學生親自命名、投票，最終由五年三班葉元熏「彩舍」奪冠，呼應新校舍運用多彩點綴的理念，獲得一致好評。

(中時 )