名人堂球星「惡漢」巴克利(Charles Barkley)、「郵差」卡爾馬龍(Karl Malone)都是史上著名的大前鋒，但誰是更好的大前鋒呢？美媒《雅虎體育》去年曾以5個項目分析比較，結果是老巴以3：２略勝一籌。

「巔峰期表現」：馬龍得1分。巴克利整體的戰力稍強，但馬龍的持續力超長，生涯19季只在最後一季受傷，累積驚人的36928總得分(僅次於賈霸)。

「關鍵時刻」：巴克利得1分。馬龍生涯總冠軍賽兩度出現大失態，包括1997年罰丟關鍵球、1998年被公牛隊喬丹抄球逆轉。

「獎項榮譽」：馬龍得1分。馬龍有兩座例行賽MVP、14次全明星賽、4次防守前三隊，11次聯盟最佳五人。這點巴克利確實比不上(只有1座MVP)，

「生涯最高」：巴克利得1分。巴克利生涯單場最高56分，單場33籃板。馬龍61分，23籃板。巴克利曾說他比馬龍強：「我比較強，因為卡爾還需要史塔克頓，這不是貶低他，這是事實。但我都是靠自己。」

「影響力」：巴克利得1分。巴克利從球員時期到今天都一直受到球迷喜愛，1993年他明星賽票選全聯盟僅次於喬丹、皮朋。馬龍後來在票選輸給後輩坎普，ESPN報導馬龍也曾因票選輸給賈奈特和鄧肯而感到憤怒。

(中時電子報)