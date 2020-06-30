麗寶Outlet Mall新開幕中部獨家星野肉肉鍋，現場超過20組客人候位進場用餐。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall端午連假停車場5000個停車格爆滿。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall端午連假國光客運接駁搭乘爆滿，並符合防疫優先量測體溫。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

端午節4天連假，麗寶樂園渡假區入園總人次上看25萬人，Outlet開店2小時內，5000個停車位全數停滿，人潮就是錢潮，整體業績成長3成以上，冰品飲料更是報復性增加6成。

麗寶樂園渡假區指出，全台溫度持續升高，大家都熱壞了，加上國外旅遊尚未解禁，從馬拉灣開園以來，每天都有絡繹不絕遊客進場，由於麗寶Outlet新增添的二期商場，有濃濃歐洲氛圍的星巴克鐘樓、運河、科莫湖畔等，讓人不用搭機飛出國，就能拍出異國景點美照，端午連假每日刷新入館人次。

麗寶Outlet副總張美德表示，因酷暑難耐，大家都想待在涼爽宜人冷氣房裡，Outlet整體業績成長3成以上，受惠於天氣炎熱，館內Cold Stone、潮州冷熱冰等餐飲櫃位，更是報復性成長6成，顯見冰品飲料，最能消暑又療癒大人小孩出遊的愉快心情。

麗寶Outlet指出，包括ANNA SUI、Ｙ’S精品女裝1折起，Austin、La Belle寢具涼感商品最受消費者喜愛，吸引大批人潮搶購，而新開幕的星野肉肉鍋、新這一鍋、莫凡彼用餐的人潮更是從不間斷，消暑冰品 Cold Stone、卡滋爆米花、卡莫卡冰淇淋、潮州冷熱冰，也都因為酷暑難耐，人手一杯，吃冰清涼最過癮。

(中時 )