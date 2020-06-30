Yahoo奇摩股市App 30日公布今年第二季十大爆紅台股榜指出，情帶動4大「防疫概念股」空降入榜，而5G即將上路，帶動印刷電路板關注熱度；在ETF榜方面，原油話題持續延燒，使「元大S&P石油」攻頂、擠下國民ETF「元大台灣50」及「元大高股息」。

各界期盼疫苗問世的同時，讓鮮少名列前茅的「防疫概念股」爆紅，雄踞Yahoo奇摩股市App第二季「十大爆紅台股榜」四席，包含空降榜單第三名的高端疫苗（6547）、排名第六名的國光（4142）、第八名的康那香（9919），以及第七名的不織布大廠恆大（1325）。受疫情影響而爆紅的台股還有名列第五名的松翰（5471），因視訊影像、額溫槍的微處理器訂單暴增，業績扶搖直上。

此外，迎接5G即將上路，基礎建設訂單挹注讓設備商在疫情期間逆勢成長，成為網友關注標的，本季「十大爆紅台股榜」冠軍即由生產高階網通設備、天線模組及基地台收發器等高值化產品的南電（8046）拿下。第二名的和碩（4938）也在股東會表示，5G將幫助恢復產業動能，看好第三季的正向發展。

而第四名的金像電（2368）及第九名的燿華（2367）也都是國內數一數二的5G設備大廠。緊接在「十大爆紅台股榜」之後的三名遺珠之憾，其上揚的業績也同樣反映出5G熱潮，包括：拿下中國5G手機逾70％市佔及更多AirPods訂單的華通（2313）、5G晶片庫存回補帶動訂單回流的聯電（2303）、受惠5G基地台升級需求的欣興（3037）。有趣的是，中鋼（2002）屹立不搖強佔一席，突顯投資人在震撼教育後仍期望持有穩健配息的大型股。

【2020年第二季十大爆紅台股榜】

1. 南電（8046）

2. 和碩（4938）

3. 高瑞疫苗（6547）

4. 金像電（2368）

5. 松翰（5471）

6. 國光（4142）

7. 恆大（1325）

8. 康那香（9919）

9. 燿華（2367）

10. 中鋼（2002）

在「五大爆紅ETF榜」方面，四月美國原油期貨出現史上空前的「負油價」結算，原物料市場再次大幅震盪，讓原油ETF的話題熱度從第一季延燒到第二季；從排行榜可見元大S&P石油（00642U）高居冠軍，擠下堪稱「國民ETF」的元大高股息（0056）和元大台灣50（0050）。金管會已宣告在特殊事件發生時，若基金淨值波動達2.33個標準差，可申請豁免清算，加上先前部份資金過度盲目搶進，溢價嚴重偏高，因此雖然油價顯著反彈，元大S&P原油正2（00672L）沒有跟上漲勢，但完全不影響網友近來對原油相關商品ETF高度關注。槓桿型的元大S&P原油正2也順著網友關注熱度成為榜上第三名。

至於排行第四的富邦VIX（00677U），隨著美股第二季強勁反彈，這檔沒有漲跌幅限制的ETF也隨之反向下跌，同樣備受市場關注。

【2020年第一季五大爆紅ETF榜】

1. 元大S&P石油（00642U）

2. 元大高股息（0056）

3. 元大S&P原油正2（00672L）

4. 富邦VIX（00677U）

5. 元大台灣50（0050）

(工商 )