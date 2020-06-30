網家（8044）30日宣布，去年推出的「PChome八月心禮節」榮獲兩項公關指標性大獎， 一是亞太區公關界最具權威及影響力的「PR AWARDS Asia」促銷活動銅獎以及「傑出公關獎—品牌傳播獎（私部門）」傑出獎。網家表示，本次與世紀奧美公關團隊攜手合作，透過創新的造節行銷策略，將傳統七夕、父親節、中元三節合一，成為全新的「八月心禮節」，O2O虛實整合帶動社群高度討論，首部七夕影片，上架一週就創下超過164萬觀看次數，成功創造話題，同時善用話題商品匯聚流量，全面落實360度行銷策略。

「PR AWARDS Asia」由國際PR產業媒體領導品牌PR Week主辦，每年評選優秀的傳播從業者、代理商及公關行銷創意作品，給予鼓勵肯定。兩年一度的「傑出公關獎」已舉辦超過十屆，主辦單位財團法人公共關係基金會希望透過此活動的舉辦，活絡台灣公關發展

網家表示，去年透過線上結合線下造節「PChome八月心禮節」分進合擊，開創「消費+娛樂」雙重體驗，線上攜手百大品牌狂降破億，線下於台北華山文創園區舉辦大型實體同樂會，同時透過三支幽默情境短片以及貼近民眾心聲之社群互動貼文，串聯整個8月份的行銷活動，獨家首創的心禮節目標在4天內營收突破10億元，於首日即達標。

網家表示，去年「PChome八月心禮節」推出的創意影片環繞「愛別講理，送禮吧！」的核心概念，透過八月心禮節溝通台灣社會普遍不習慣直接說愛，而以「送禮」或看似「不講理」的方式來表達心意。七夕是情人之愛，父親節是親子之愛，而中元普渡更是對文化禮俗敬天地鬼神的大愛，三部連續劇般的情境短片，成功帶動超高討論。影片上線一個月累計超過500萬次觀看，更加深消費者對於「心禮節」的認同。

網家也指出，8月心禮節的品牌行銷策略，同步帶動行動端業績年成長近142％，其中18至24歲消費者業績占比最高，行動端女性消費者購買占比更達60％，精準打動年輕族群，翻轉既往消費輪廓，打造PChome成為年輕消費者的首選平台。

(工商 )