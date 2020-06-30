共享電動機車服務業者GoShare於30日宣布進軍台南市，攜手同屬PBGN（Powered by Gogoro Network）成員—宏佳騰，智慧電車共同投入台南移動共享市場。為慶祝進軍台南市場，GoShare宣布，全台所有「GoShare隨借隨還」服務車款起跳價半價同慶，於台南借還車另有加碼騎乘金回饋。

GoShare表示，投入台南共享交通市場首波有200輛電動機車，車型包括宏佳騰Ai-1 Comfort、Gogoro VIVA、Gogoro2等三款車型。

GoShare指出，台南以得天獨厚的觀光資源每年吸引大批遊客慕名而來，移動需求十分強勁，機車更早已融入台南日常生活，連結通勤通學與吃喝玩樂。隨著疫情趨緩，社交活動已逐步解封，加上國旅熱潮持續攀升，24小時隨借隨還的GoShare進駐台南，將輕鬆滿足日常代步與市區觀光所需，並掀起新一波街頭潮流。

GoShare新事業總監姜家煒表示，GoShare首次插旗南台灣，也首次導入非Gogoro品牌的車款（宏佳騰Ai-1 Comfort），展現GoShare可以因地制宜，靈活調整軟硬體與服務營運的彈性。

為慶祝台南服務上線，GoShare表示，6月30日至7月3日，全台「GoShare 隨借隨還」服務車款起跳價－前六分鐘均享半價優惠，不限次數。6月30日至7月31日，凡完成有效騎乘且車輛借還地均於台南服務範圍內，即可獲得20元騎乘金優惠券一張，每位用戶累計最高可獲得總價值100元騎乘金優惠券。

另，第一位捕捉到GoShare的Ai-1 Comfort車款並完成有效租借的用戶，還能連續30天，每天獲得價值100元的騎乘金優惠券兩張。

6月30日至7月13日，使用兆豐銀行信用卡（含 VISA 金融卡）支付GoShare騎乘費用，即享50％現金回饋；使用Gogoro聯名卡再加碼10％ 現金回饋。

(工商 )