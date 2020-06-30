「原子邦妮」近日推出新歌ＭＶ〈Cybertruck〉。滾石唱片提供

「原子邦妮」近日推出新歌ＭＶ〈Cybertruck〉，以近期少見的動畫風格X實景拍攝呈現，邀請台灣近年崛起的視覺設計團隊「動工設計」繪製動畫，再加上原子邦妮親自拍攝台灣各處街景，融合成一個讓人既熟悉但又充滿科技感的全新都會，十足「賽博龐克」風格，讓動畫迷和賽博龐克迷都驚豔不已。

因拍攝這支MV，讓原子邦妮走訪了許多台北景點，包括西門町，台北101，信義區…等，不僅有新穎的各式大樓，也有深具時代感的老百貨公司，羽承表示，許多獨特的街道畫面，也許平常不容易留意，但這次也注意到了這種歷史與未來的衝突感，使整個都市極具特色。

〈Cybertruck〉用特斯拉即將上市的車款賽博皮卡致敬命名，便是一種對未來追尋的概念，而這個MV中滿滿的賽博龐克風格，也深刻體現科技未來的追求深植於遙久的歷史，也是原子邦妮想傳達這首歌曲的最大意涵：不論怎樣地追求未來也不要忘記真實的自己是從何而來，而那個自己正是充滿勇氣的存在，只是往往都被人們忘卻了。

(中時 )