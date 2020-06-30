新型冠狀病毒仍在全球延燒，疫情尚未平息，港星譚凱琪日前就發現自己出現呼吸困難、咳嗽症狀，當時還以為自己染疫，譚凱琪就醫檢查後，發現原來是懷孕初期的症狀，即將當媽咪的她也感性直呼：「在這段時間我會加倍小心 以後我亦會盡最大努力去保護你」。

38歲譚凱琪2月與交往8年的富二代男友結婚，新婚的譚凱琪今（30日）則發文透露，她起初有身體不適、呼吸困難、容易疲倦還有咳嗽的症狀，她還為此去做深喉測試，還打算照X光，所幸結果出爐是陰性，同時，譚凱琪也發現自己懷孕了！

譚凱琪才驚覺，原來這些都是懷孕初期的症狀，如今她看著自己的肚子和食量一天比一天大，體重增加、走路變慢，讓譚凱琪揪心直呼：「慢慢感受到你的存在 有種莫名其妙的感動」。

即將升格當媽咪的譚凱琪也表示，她自己會更加小心「以後我亦會盡最大努力去保護你 因為你的一切即將成為我的一切」，原來譚凱琪是懷孕，網友也紛紛留言恭喜。

(中時電子報)