「小喬丹」狄安卓喬丹在網路上自行宣布確診了新冠肺炎，消息一出小喬丹之母氣得狂罵聯盟和球隊，明知紐約確診人數那麼多、那麼危險，為何還要求你們回紐約？

狄安卓喬丹有哮喘病史，過去多次因為肺炎問題導致缺席比賽，本身就是新冠肺炎的高危險族群，加上紐約州是美國最大疫區，累積41萬人染病、3.1萬人死亡，在此情況下包含丁維迪與狄安卓喬丹等人依舊回到了紐約、回到了籃網隊。

狄安卓喬丹的母親在知道兒子確診之後非常不滿地在網路上怒譙，不理解當時聯盟和球隊為何還會要求球員返回球隊。

(中時 )