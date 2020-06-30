NBA》小喬丹確診新冠肺炎 母親怒罵聯盟和球隊 15:382020/06/30 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 狄安卓喬丹自行宣布確診新冠肺炎，小喬丹之母得知消息後怒罵聯盟與球隊。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「小喬丹」狄安卓喬丹在網路上自行宣布確診了新冠肺炎，消息一出小喬丹之母氣得狂罵聯盟和球隊，明知紐約確診人數那麼多、那麼危險，為何還要求你們回紐約？ 狄安卓喬丹有哮喘病史，過去多次因為肺炎問題導致缺席比賽，本身就是新冠肺炎的高危險族群，加上紐約州是美國最大疫區，累積41萬人染病、3.1萬人死亡，在此情況下包含丁維迪與狄安卓喬丹等人依舊回到了紐約、回到了籃網隊。 狄安卓喬丹的母親在知道兒子確診之後非常不滿地在網路上怒譙，不理解當時聯盟和球隊為何還會要求球員返回球隊。 (中時 ) #新冠肺炎 #狄安卓喬丹 #紐約 #籃網 也許您會感興趣 推薦閱讀 MLB》道奇、雙城確診連環爆 3成球隊染疫 11:222020/06/26 體育 全美最慘球隊 南卡名門老虎隊37人中鏢 08:042020/06/27 體育 共好杯破局有復活可能？ 籃協：將與球團持續溝通 16:252020/06/27 體育 殷仔疫外遭釋出 中職呼喚回家吧 04:102020/06/28 運動天地 NBA》勇士總管：有柯瑞在球隊無上限 11:032020/06/28 體育 NBA》求職新招！小刺客發推自我吹捧 00:022020/06/29 體育 悉心栽培 助問題兒童變籃壇巨星 04:102020/06/29 地方新聞 NBA》喬丹兩任妻子去哪了？《最後一舞》都沒露面 08:072020/06/29 體育 NBA》小喬丹、丁維迪中鏢 籃網又折兩大將 07:092020/06/30 體育 NBA》狄安卓喬丹確診 籃網兩大將同日落難 15:212020/06/30 體育 體育熱門新聞 NBA》小喬丹確診新冠肺炎 母親怒罵聯盟和球隊 - 體育 再出院 潘忠韋：擦乾眼淚說謝謝 - 體育 拳王泰森曾在獄中打架「只用了1拳」 - 體育 NBA》喬丹兩任妻子去哪了？《最後一舞》都沒露面 - 體育 NBA》巴克利、馬龍 誰是更優秀的大前鋒？ - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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