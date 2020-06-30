新冠肺炎衝擊各產業，基本工資調整與否成各界關注重點，勞動部今天邀請勞資政學代表召開基本工資工作小組會議，據轉述，會中並未涉及實質基本工資調整與否，而是讓雙方在會議中充分表達意見。

據統計，今年調整基本工資月薪至2萬3800元、時薪至158元共影響231萬餘名邊際勞工。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛轉述勞動部部長許銘春在會議中發言指出，疫情對勞資雙方都造成影響，很多事業單位透過減班休息或政府提供的措施住勞資關係，感謝雙方皆能共體時艱。

黃維琛轉述會議，會中有勞方委員提及的確看到疫情的影響，但近期也有看到經濟復甦的情況，認為多少要調整，但並不是所有的勞方委員都堅持非調不可；資方委員則指出，疫情難以捉摸，對不同的產業影響不同，如紡織產業至今狀況十刀不好，而近期國旅雖然回溫，但原本專做國外觀光客的飯店仍受到重創；有一些資方委員認為調整有疑慮，但有些產業受到傷害需要時間恢復。

至於是否會召開審議會、召開的時間為何，黃維琛說，會議中僅提及一定會召開審議會，但確切的時間則仍未討論。

(中時 )