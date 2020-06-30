國民黨2016年敗選後的改革議題。（摘自游淑慧臉書）

國民黨改革委員會日前彙整兩岸論述等四大面向的初步建議，黨主席江啟臣7月5日起要巡迴各縣市與基層意見交換，做成結論後，送9月6日全代會討論定案。革實院副院長游淑慧今天整理出「九二共識存在的必要性」、「親中形象的省思」等多項議題，指出這是2016年敗選後的改革議題，與2020年的改革檢討的議題很相近，似乎凍結四年；她提醒談改革，「行動和落實才是最重要的。」

游淑慧在臉書PO出多頁資料，臚列「反應不恰當，不夠迅速」、「網路、行銷、宣傳力量頹靡」、「反對國民黨的，不要簡化為都是年輕人」、「網路輿論力量不容小覷」、「九二共識存在的必要性」、「親中形象的省思」、「核心價值不明」，並表示，別誤會，這些議題不是2020改革檢討的議題，而是2016年敗選後改革座談企劃的議題！

她說，當年智庫整理了17項問題反思，可是這四年，國民黨似乎被凍結了，同樣的問題仍然存在，只是換不同的人繼續高喊改革。她正在整理舊資料，之前說的「不要每逢敗選就喊改革」；因為行動和落實才是最重要的。國民黨只要把以前的改革意見落實，就是改革了。

游淑慧說，希望國民黨的改革檢討不要像「拜拜求心安」一樣，變成是敗選後的儀式。常常遇到支持者跟她說國民黨加油，但她總直白的回「國民黨不只是加油，是要爭氣！」

(中時 )