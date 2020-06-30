小時是少棒強投國手、曾獲選國際半導體業界最高榮譽IEEE（國際電子電機工程）會士的吳誠文博士，工研院宣布他真除協理並兼任工研院南分院執行長，將借重他在晶片半導體與AI運算領域的專業能力，協助工研院推動南台灣科技及創新產業布局。

吳誠文是美國加州大學電機與電腦工程博士，2007年至2014年擔任工研院系統晶片中心主任及資通所所長，曾號召國內產學研共同投入3D IC設計整合技術研發，促成Intel與工研院合作開發相關技術，並曾任職清大教授、電機資訊學院院長及副校長，去年擔任成大講座教授兼副校長。

工研院院長劉文雄表示，吳誠文近年致力於南部產業智慧轉型跨域人才的培育，並注重市場導向的技術研發，將借重其專長、經驗與人脈，強化整合南部產學研能量，促進區域產業發展。

吳誠文表示，未來將以「產業科技加值」與「創新產業布局」雙策略主軸，結合工研院南部院區及政府在南部設立的政策園區，發展智慧研發中心聚落、高階製造中心及高附加價值材料研發，讓工研院成為台灣南部產業轉型升級的關鍵推手。

工研院指出，吳誠文設計的記憶體，內含自我測試電路，並提出全球需時最短的測試演算法，有效大幅降低半導體產業的測試成本，研發的記憶體測試、前瞻網路安全處理器、超大型積體電路的無線測試等相關技術，已實際應用在超過數百項的IC產品。

(中時 )