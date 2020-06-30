CNN引述十多名美國官員，透露川普在與各國領袖通話、討論重大議題時「一向不做準備」，而且「幻想」自己有能力和各國領袖打交道，完全是美國國家安全的「危險」根源。

美國有線電視新聞網（CNN）引述多名白宮、情報官員指出，川普與各國領袖的通話內容，讓數名前任官員相信，川普本人才是美國國家安全的「危險」根源，報導透露川普在與各國領袖討論重大議題時「一向不做準備」，而且「幻想」自己有能力和各國領袖打交道，實際上官員們私底下認為，川普的電話交談技巧根本毫無進步，甚至太天真，完全被俄羅斯總統普丁擊敗。

CNN引述十多名熟知川普與各國領袖通話內容的白宮、情報官員說法，指出川普上任以來與外國元首的數百通高度機密的電話內容中，尤其是和俄羅斯總統普丁以及土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）這類強人總統通話時，川普在討論嚴肅議題上一向不做準備，因此讓他容易在各種方式中被利用，這種情形讓他的前任國務卿、國防部長、2名國安顧問、以及白宮幕僚長相信，川普本人才是美國國安的危險來源。

2名消息人士透露，川普和外國元首的通話內容，也讓包括前國安顧問波頓、前防長馬提斯（James Mattis）、前國務卿提勒森（Rex Tillerson）、前白宮幕僚長凱利（John Kelly）等高官以及部分情報官員相信，川普太常「幻想」自己有能力和各國領袖打交道。

實際上，川普上任以來，沒有證據顯示他和各國元首通話的技巧有更進步或更純熟，而他本人卻仍持續相信自己能夠吸引、說服、甚至是脅迫他國元首屈服於自己的意願，報導更指，相對於符合國家利益，通常川普追求的目標更貼近於自己的考量。

在這些川普熱線中，美國官員尤其關注川普對普丁的「敬重」，《紐約時報》（New York Times）日前報導，俄羅斯懸賞塔利班武裝份子，以獵殺在阿富汗的美軍及聯軍，後續報導更指，川普於3月就已聽取相關簡報，不過至今卻未採取進一步行動。CNN引述消息人士說法指出，這段時間川普和普丁通話時，確實有提到傾向自阿富汗撤軍，卻未提及懸賞塔利班一事。

官員透露，和普丁的通話中，川普多數時候都在談論自己，而且通常是以過頭、自我膨脹的方式表達，吹捧自己「前所未有」成功打造美國經濟的事蹟，稱自己如何比前幾任「低能兒」、「弱者」還要聰明、還要強，官員指出，川普特別喜歡和歐巴馬做比較。

川普也過分奉承普丁，希望博取這個強人總統的欽佩及認同。一名高階官員描述，普丁「擊敗了」川普，描述電話那頭的普丁是棋局大師，而川普只是偶爾下下棋，當普丁擾亂西方時，「川普只是坐在那兒，想著自己有足夠能力成為普丁敬重的商人及硬漢。」

另外2名熟知川丁熱線內容的高階官員表示，川普藉由削弱美國國會、美國情報單位、以及和歐洲盟友建立的長期戰後政策共識，「天真地」抬高俄羅斯及普丁地位到和美國相提並論的程度，報導將俄羅斯描述為二流國家、GDP占比低於全球的4%。

一名官員說，川普「放棄了美國在冷戰中難得贏來的優勢，給予普丁及俄羅斯從未有過的合法性」，「他在給俄羅斯一線生機，因為毫無疑問，他們就是一個正在衰弱的國家」，「他正在玩一個他不了解的東西，他在給他們力量，而他們會積極地運用。」美國自敘利亞撤軍就是川普讓出優勢給俄羅斯的一個實例。

CNN歷時4個月，反覆訪談十多名同步聽過川普和各國元首熱線內容、或是看過通話紀錄的白宮、情報官員。

(中時電子報)