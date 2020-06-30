為反對陳菊被提名擔任監察院長，國民黨立法院黨團28日晚間占領議場抗議，20小時後遭到民進黨團清場。對此，國民黨團總召林為洲說，前面表現不錯，後面差強人意，這是一直存在的問題，但有達到練兵效果。而針對藍委不到1天遭驅離一事，陳揮文昨(29日)在廣播節目中則是認為，最大在野黨就是國會席次最多，國民黨現在應拼選票重返執政 ，藍營有30幾位立委怕什麼？

陳揮文在節目《飛碟晚餐-陳揮文時間》中提到，國民黨的沙盤推演是什麼？門被衝破要怎處理呢？怎麼這麼簡單就被剪開，到底怎麼了？他說，國民黨應該拼重返執政，不要被高市長補選第二或第三名迷惑，就算第三名也沒關係，依然是最大在野黨。

陳揮文進一步說，最大在野黨就是國會席次最多，藍營應拼選票重返執政，且藍營有30幾個怕什麼？2024年之前一定是國會最大在野黨，不管高雄市長補選結果如何，但藍營就是最大，一直是第二，「要想辦法重返執政，這是最大目標」。

另外，陳揮文也透露，其實他個人反對佔領立院，「不是幫陳菊講話，因為這是總統提名權，可以投反對票，但總統不用聽你的」。

(中時電子報)