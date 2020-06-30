擔任諾瑞特國際藥業公司董事長特助的鄭姓男子，以「電腦裡有他個人隱私」為由，離職前把電腦裡的資料刪光光，台北地檢署偵查後，30日依妨害電腦使用罪將鄭起訴。

檢警調查，在諾瑞特擔任董事長助理的鄭某，一直在公司負責處理公司會議記錄、產業資料蒐集等業務資訊，2017年鄭某突然寄出辭職電郵後就不再上班，諾瑞特指派資訊人員開啟鄭某使用的電腦，發現鄭已經將電腦裡的資料刪光光，而且使用的方式是無法回復的刪除手法。

諾瑞特指控鄭某沒有正常工作交接，還刪掉了公司電腦裡會議記錄、簡報檔案等所有資料，造成公司損失。

鄭到案後坦承刪資料，但他辯稱電腦給他使用多年，裡面有他個人隱私，被他刪除的內容，其他公司裡的人也有備份，所以直接刪掉。

檢方認定，公司的電腦屬公用財產，是讓員工為公務使用，鄭某不可以隨意將公務資料刪除，且公司主張有許多只有鄭某負責管理資料，沒有其他備份，鄭某無故刪除他人電腦資料，將鄭起訴。

(中時 )