樺晟(3202)股東會通過不配發股利，受惠於NB線材出貨攀升及新事業部門營收逐漸顯現，樺晟前5月合併營收為16.57億元，年成長30.13%，公司持續佈局新事業，跨足紙類業務，希望能為公司未來營運增添動能。

樺晟108年合併營收為33.88億元，營業毛利為5.47億元，合併毛利率為16.15%，年增5.1個百分點，稅後淨損為4287萬元，每股淨損為0.4元，今天股東會通過不配發股利。

樺晟持續佈局新事業，樺晟董事長魏孝秦表示，除工程貿易的鋼材出貨已上軌道，為公司帶來持續穩定的營收外，紙類是公司近期跨足的重點項目之一。

公司今年起與國內少數可同時提供瓦楞箱、彩盒及重包裝的印刷加工包裝廠C公司合作，由樺晟負責提供原料，C公司負責生產，產品40%用於麥當勞、星巴克、肯德基、摩斯漢堡等餐飲業的食用紙容器包裝，此外，群創(3481)等非食用紙器包裝，也是由C公司所生產。

除原料上合作，由於食品容器都會需要在具備各項認證的工廠生產，而C公司是國內唯一獲得BRC全球食品標準安全認證的工廠，接下來樺晟也將和C公司進一步聯手，合作更具競爭力的紙容器生產與銷售。

受惠於NB線材出貨攀升及新事業部門營收逐漸顯現，樺晟5月合併營收為4.06億，較去年同月成長31.62%，前5月合併營收16.57億元，較去年同期增加30.13%。

魏孝秦指出，公司以輕資產、少人力、高毛利經營模式為長久佈局方向，從金融支付、工程貿易到紙類產品銷售，樺晟持續進行多元的市場佈局，希望公司較不容易受單一產業的景氣好壞，進而影響整體營運表現。

(時報資訊)