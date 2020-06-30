今日為上半年最後一個交易日，外資於集中市場買超68.389億元，留下甜美句點，投信則賣超9.2943億元，自營商買超16.087億元，三大法人合計買超75.18億元。統計外資6月整月買超841.47億元，第二季賣超驟降至467.80億元，上半年則賣超5785.71億元。指數方面，集中市場今日收11621.24點，總計6月上漲679.08點，第二季大漲1913.18點，上半年則下跌375.9點。

美股四大指數昨夜齊揚，台股集中市場今早跟上腳步彈升，盤初權值三帥台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)攜手上揚，輔以南電(8046)、立積(4968)、玉晶光(3406)、聯發科(2454)、友訊(2332)、景碩(3189)、原相(3227)等各擁題材強勢助攻，加上中國六月製造業PMI升至50.9超預期，激勵亞股走強，大盤指數輕鬆取回11600關，惟權王台積電隨後腿軟再度回測月線，加上防疫生醫族群拉回，多空遂於11600城門下對峙，惟在外資轉買超，以及尾盤買單拉抬南電、景碩、聯電、鴻海、友達(2409)等助攻下，大盤奮力收高78.62點，為11621.24點、險險站上5日線，成交值則縮減至1949.05億元，日線、月線雙紅，周線則翻黑。

分析師表示，短線資金集中在電子及生技股上，其中，電子股深受盤勢走向影響，蘋果概念股表現相對強勢，生技股則因疫情威脅而再啟漲勢，可能成為短線資金的避風港。

盤面上，5G服務將正式開台，帶動相關電信以及設備廠的股價表現，其中PCB族群表現強勢，南電收漲停79.3元，欣興漲8.21%、收50.1元，另，電信股的中華電(2412)收117元、漲1.74%，台灣大收110.5元、漲1.84%；宏達電(2498)漲停、收33.15元，亞太電(3682)漲停、收7.89元。非蘋及蘋果下半年新款手機拉貨潮可望自第3季啟動，帶動大立光今日收4085元、漲幅達3.68%，玉晶光收700元、漲幅3.4%，盤中股價更一度創下707元掛牌新高價。另一方面，國巨傳MLCC砍價兩成，產品價格漲勢恐告終，今日收381元、跌2.56%，影響被動元件族群今日走勢疲弱，包括華新科(2492)、奇力新(2456)、大毅(2478)、禾伸堂(3026)皆跌逾2%。

分析師指出，雖然美股短線震盪劇烈，但因全球利率維持低檔，能見度高與穩定成長的高股息族群仍是投資主軸，而接續展開7月除息行情，首周主要關注雙金控的富邦金、國泰金，以及台塑集團的台塑、台化等4檔除息行情，其中，富邦金及國泰金都在7月1日除息2元，台化及台塑則分別在7月1、2日各除息3.8元與4.4元，以資金行情效應，市場多看好填息行情。消息面，7月將有5G開台、三倍券、國旅補助、國安基金會議、壽險新制、實價申報登陸等政策訊息，亦可關注相關受惠族群。

(時報資訊)