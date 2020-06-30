大同(2371)今天股東會公司派在董事長林郭文艷的超前佈署下，6席董事和3席獨董，全由公司派拿下。由於市場派以三圓(4416)建設董事長王光祥為首，此次拿下大同過半股權，包括王光祥旗下3公司11%、外資23%、陸資鄭文逸10%，委託書徵求3%，以及其餘周邊人士取得的5~6%股權，合計達53%；但在主席林郭文艷以2大法規，逐一刪除表決權，使市場派拿下股權卻沒投票權，一場倚天劍對戰屠龍刀大同經營權之爭，市場派只剩下「繡拳花腿」鬧劇一場；公司派林郭文艷再展現了現代版東方不敗的霸氣。

今天大同公司派以董事長林郭文艷為首，派出律師團應戰，一早先排除獲檢察官認證的中資人士鄭文逸的10%股權，強調中資不具表決權，接著再首度使用《企業併購法》第27條的規定，認為市場派是以集團式的行為，執行「併購」，依照規定，市場派必須在取得股權10日內，向證券主管機關申報其併購目的，且申報時如有變動時，應隨時補正，若違反規定，其超過部分無表決權。

名律師前立委黃國昌對上林郭文艷組成的律師團，也只能在臉書上痛斥「野蠻、丟臉！」

據了解，這次「企業併購法」首度被應用在公司派與市場派經營權之爭，是前所未見的。而為公司派獻策的律師團在去年底就提出此主張，大同公司派並未洩露該策略。外界一直以為公司派主打中資疑慮，連名律師黃國昌今天在股東會上，也認為公司派是以抹紅策略拿下主導權。

而律師團成員有3人，分別是賴中強、盧筱筠、於知慶，其中為首的賴中強就是太陽花學運時，與黃國昌同一陣線的律師，至於盧筱筠是出身特偵組的檢察官。

此次次市場派透過委託書徵求取得的3%股權，大同公司派主張，依照集保結算所的「股務單位內部控制制度標準規範」第95頁，關於委託書徵求的規定，徵求人投票行為與徵求委託書的書面及廣告記載內容或與委託人之委託內容不相符合，認定其不具備表決權。據了解，對於王光祥對外主張大同經營不善，公司治理有問題，甚至認為公司提案（將股東名簿送交調查是否為中資）違反公司法第172之1條，不應列入股東會議案，公司派認為皆非事實。

至於市場派的其他股權，則被大同公司派認定為與王光祥的股權一樣，屬於集團式股權操作，在投票時，都被刪除表決算，意即市場派所持有的過半股權9成全被刪光，台股「東方不敗」順利守住經營權。

大同公司宣布的當選名單，依據得票數高低，分別是三席獨立董事劉宗德、謝昇穎、羅清泉，第四名之後依序為一般董事林郭文豔、張益華、彭文傑、蔡勝文、蘇鵬飛、陳守煌。

(時報資訊)