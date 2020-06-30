台開(2841)今日舉行股東會改選董事，本次股東會出席率為80.08%，公司派提名4席董事及3名獨董全部當選。董事長邱復生說，近年來，結合綠能科技與文化創意作為開發規劃核心理念，受到業界的極高的專注與評價，例如新竹新埔智能生態園區、南投草屯禪園區、金門工商休閒園區BOT案，以及花蓮光華樂活創意園區等，在目前台灣現有眾多的土地開發案中，獨樹一幟，具有區隔差異化的利基。

邱復生指出，台開的前身為台灣省政府省營企業，自民國53年設立以來，專責配合國家政策，辦理產業園區及國內土地公共工程開發業務，帶動台灣產業升級及園區轉型，創造台灣產業園區升級的典範，締造輝煌開發實績。但是，受政府委託開發的產業園區及公共工程，其開發資金卻是由台開自行籌措支應並承擔鉅額資金包袱，以民營公司來擔負政府職責與風險，權利義務顯得極不對等。

例如，台開88年民營化前會計師查核資料，尚有新台幣192億餘元產業園區成本無法回收。歷經這二十年來的努力，台開先後於99年增資9.44億元、100年增資17.7億元，合計增資27.14億元，並已向銀行完成鉅額還款167.91億元。邱復生直言，目前仍有62.53億元係以自有資金墊付，已超過台開資本額半數，影響股東權益甚鉅。

如今更面臨部份地方政府以行政技術、訴訟途徑干擾土地出售程序，甚至無視監察院調查報告，拒絕出售土地，以致於目前約有30餘公頃產業園區土地無法辦理出售，造成廠商急需用地，地方政府卻無動於衷的情形。

對此，台開已陳請行政院及所屬經濟部出面協調解決，期望政府積極推動轉型正義之時，在民主體制與精神下務實檢討過去行政官僚不當政策，確保人民及社會權益，邱復生說，未來若開發資金歸墊，則台開的營運榮景可期。

(時報資訊)